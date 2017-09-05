Рекорды продаж в России в первом полугодии этого года бьют корейские автомобили, мобильные телефоны и строительная техника

СЕУЛ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Экспорт Республики Корея в Россию в 2017 году вырос более чем на 60%, а импорт на 45% по состоянию на конец июля. Об этом в среду сообщил в интервью ТАСС глава департамента России и стран СНГ Корейской ассоциации международной торговли (KITA) Ли Гын Хва перед поездкой на Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке.

"Корейские автомобили, мобильные телефоны и строительная техника в первом полугодии этого года бьют в России рекорды продаж. По состоянию на конец июля южнокорейский экспорт в Россию в 2017 году вырос на 61%, а импорт на 45%. Учитывая, что общемировой уровень российского экспорта повысился в первом квартале этого года на 36%, а импорта на 26%, это очень хороший показатель", - сказал он.

"Торговля между Россией и Кореей не сводится лишь к обмену товарами, - отметил Ли Гын Хва. - Так, процент российских медицинских туристов, приезжающих в Корею на лечение, каждый год растет на двузначную цифру начиная с 2014 года, когда было подписано соглашение об установлении безвизового режима между нашими странами. С недавнего времени Сеул сотрудничает с Москвой в таких сферах как разработки в области "умных" транспортных систем, электронное правительство, изменение климата, улучшение качества воздуха в мегаполисах и ряде других".

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.