Участники ВЭФ обсудили, как привлечь квалифицированный персонал и молодежь для работы на Дальнем Востоке

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Интенсивное развитие Дальнего Востока невозможно без массового привлечения новых кадров

"Сейчас можно с уверенностью говорить, что на Дальнем Востоке реализуется свыше 800 инвестиционных проектов, это свыше 110 тысяч новых рабочих мест, <…> и уже имеет смысл говорить о тех вызовах, о которых мы предполагали, что они будут связанными с привлечением кадров", — Валентин Тимаков, генеральный директор АНО "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке".

Основная опора в развитии Дальнего Востока должна идти на местные кадры

"Основную опору нам все равно надо делать на местные кадры. <…> Нам не удастся закрыть проблему с персоналом путем вахтовиков", — Сергей Цивилев, генеральный директор ООО "Управляющая компания "Колмар".

ПРОБЛЕМЫ

Нехватка квалифицированных рабочих кадров

"Не административные барьеры, не подключение к ресурсам — основным узким горлышком стал кадровый потенциал, привлечение кадров", — Денис Васильев, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости.

"Людей нет настолько, что мы даже сейчас вынуждены были сдвинуть сроки нашего запуска, потому что не только нет людей работать, а нет людей строить. Даже строителей мы сейчас вынуждены завозить из Центральной России и из Киргизии: просто их не найти", — Максим Басов, генеральный директор ООО "Группа компаний "Русагро"".

Отток молодежи

"Гимназия у нас прекрасно работает. <…> 96 % выпускников поступают в высшие учебные заведения на бюджетные факультеты. Это хорошо? Хорошо. <…> Но есть другое "но": они же уезжают в другие регионы и потом к нам не возвращаются. Процент возврата после институтов — это до 10 %", — Сергей Цивилев.

"Мы отправляли студентов в Иркутск, в Новосибирск, но количество людей, которые возвращались оттуда, было порядка, наверное, треть-четверть. Все остальные пытались под разными предлогами остаться либо в Новосибирске, либо в Иркутске", — Юрий Макаров, генеральный директор ООО "Петропавловск — Черная металлургия".

РЕШЕНИЯ

Возможность альтернативной службы или отсрочки для молодых специалистов

"Может быть, можно эффективно поработать с министерством обороны, чтобы, к примеру, хоть на несколько лет давали бронь после института, чтобы человек сумел закрепиться, освоиться в специальности, встать на ноги — и после этого мы бы отпускали его на год послужить. Я думаю, что возврат таких людей был бы гораздо больше, нежели чем когда он сразу после вуза пойдет. <…> Идея есть еще хорошая — альтернативная служба на промышленном предприятии, что, может быть, не хуже для страны, нежели чем служба настоящая, военная", — Юрий Макаров.

Строительство качественной инфраструктуры и информирование населения

"От государства мы рады любой помощи. В первую очередь помощь я бы делил на две части. Это информирование сотрудников о новых вакансиях, которые есть на Дальнем Востоке. Мы сегодня в России присутствуем в 12 регионах, но у России гораздо больше регионов, и конечно, государство может использовать свои каналы информирования, рассказывая о таких возможностях. Ну и второе — это различные государственные формы поддержки, в первую очередь направленные на социальное развитие Приморского края: потому что если будет большое количество удобного жилья, если будут школы высокорейтинговые, если будут садики хорошие, то люди с большим удовольствием сюда поедут", — Максим Басов.

Активное использование программ по переселению соотечественников из стран СНГ

"У программы переселения два основных бонуса. Первое — это гражданство. Паспорт — это очень важно для человека, потому что без него никакой ни кредит, ничего получить невозможно. И второе — довольно большие подъемные. <…> По этой программе, если человек переселяется из СНГ, он получает 240 тысяч рублей на главу семьи и 120 на каждого члена семьи. Это довольно существенные деньги для переселенцев, к примеру, с Украины или из Казахстана", — Юрий Макаров.

Новые качественные формы обучения персонала

"Одна из мер удержания населения — это в том числе быстрая переподготовка (в течение двух-трех месяцев) кадров. <…> Собственно, как в Сингапуре. Население Сингапура, как и население Дальнего Востока, 6 млн человек. И там выделяется от ста до тысячи долларов, чтобы люди учились. И каждый год все учатся чему-то, приобретают новые навыки", — Валентин Тимаков.