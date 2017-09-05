{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
6 сентября, 12:20Итоги
Создавая 100 тысяч новых рабочих мест. Вызовы и решения

Участники ВЭФ обсудили, как привлечь квалифицированный персонал и молодежь для работы на Дальнем Востоке

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Интенсивное развитие Дальнего Востока невозможно без массового привлечения новых кадров

"Сейчас можно с уверенностью говорить, что на Дальнем Востоке реализуется свыше 800 инвестиционных проектов, это свыше 110 тысяч новых рабочих мест, <…> и уже имеет смысл говорить о тех вызовах, о которых мы предполагали, что они будут связанными с привлечением кадров", — Валентин Тимаков, генеральный директор АНО "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке".

Основная опора в развитии Дальнего Востока должна идти на местные кадры

"Основную опору нам все равно надо делать на местные кадры. <…> Нам не удастся закрыть проблему с персоналом путем вахтовиков", — Сергей Цивилев, генеральный директор ООО "Управляющая компания "Колмар".

ПРОБЛЕМЫ

Нехватка квалифицированных рабочих кадров

"Не административные барьеры, не подключение к ресурсам — основным узким горлышком стал кадровый потенциал, привлечение кадров", — Денис Васильев, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости.

"Людей нет настолько, что мы даже сейчас вынуждены были сдвинуть сроки нашего запуска, потому что не только нет людей работать, а нет людей строить. Даже строителей мы сейчас вынуждены завозить из Центральной России и из Киргизии: просто их не найти", — Максим Басов, генеральный директор ООО "Группа компаний "Русагро"".

Отток молодежи

"Гимназия у нас прекрасно работает. <…> 96 % выпускников поступают в высшие учебные заведения на бюджетные факультеты. Это хорошо? Хорошо. <…> Но есть другое "но": они же уезжают в другие регионы и потом к нам не возвращаются. Процент возврата после институтов — это до 10 %", — Сергей Цивилев.

"Мы отправляли студентов в Иркутск, в Новосибирск, но количество людей, которые возвращались оттуда, было порядка, наверное, треть-четверть. Все остальные пытались под разными предлогами остаться либо в Новосибирске, либо в Иркутске", — Юрий Макаров, генеральный директор ООО "Петропавловск — Черная металлургия".

РЕШЕНИЯ

Возможность альтернативной службы или отсрочки для молодых специалистов

"Может быть, можно эффективно поработать с министерством обороны, чтобы, к примеру, хоть на несколько лет давали бронь после института, чтобы человек сумел закрепиться, освоиться в специальности, встать на ноги — и после этого мы бы отпускали его на год послужить. Я думаю, что возврат таких людей был бы гораздо больше, нежели чем когда он сразу после вуза пойдет. <…> Идея есть еще хорошая — альтернативная служба на промышленном предприятии, что, может быть, не хуже для страны, нежели чем служба настоящая, военная", — Юрий Макаров.

Строительство качественной инфраструктуры и информирование населения

"От государства мы рады любой помощи. В первую очередь помощь я бы делил на две части. Это информирование сотрудников о новых вакансиях, которые есть на Дальнем Востоке. Мы сегодня в России присутствуем в 12 регионах, но у России гораздо больше регионов, и конечно, государство может использовать свои каналы информирования, рассказывая о таких возможностях. Ну и второе — это различные государственные формы поддержки, в первую очередь направленные на социальное развитие Приморского края: потому что если будет большое количество удобного жилья, если будут школы высокорейтинговые, если будут садики хорошие, то люди с большим удовольствием сюда поедут", — Максим Басов.

Активное использование программ по переселению соотечественников из стран СНГ

"У программы переселения два основных бонуса. Первое — это гражданство. Паспорт — это очень важно для человека, потому что без него никакой ни кредит, ничего получить невозможно. И второе — довольно большие подъемные. <…> По этой программе, если человек переселяется из СНГ, он получает 240 тысяч рублей на главу семьи и 120 на каждого члена семьи. Это довольно существенные деньги для переселенцев, к примеру, с Украины или из Казахстана", — Юрий Макаров.

Новые качественные формы обучения персонала

"Одна из мер удержания населения — это в том числе быстрая переподготовка (в течение двух-трех месяцев) кадров. <…> Собственно, как в Сингапуре. Население Сингапура, как и население Дальнего Востока, 6 млн человек. И там выделяется от ста до тысячи долларов, чтобы люди учились. И каждый год все учатся чему-то, приобретают новые навыки", — Валентин Тимаков.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Максим Соколов: перечень вещей для бесплатного провоза на борту можно расширить
Таро Коно: эмоционально связан с будущим российско-японских отношений
Сергей Донской: Минприроды предлагает полностью перевести EDC под российскую юрисдикцию
Теги
ВЭФ-2017 ИтогиВЭФ-2017
Читать далее
Рыбоперерабатывающий завод за 1,5 млрд рублей построят на Камчатке до 2021 года
6 сентября, 13:51
Попова: больничные инфекции часто маскируют в медкартах под другие заболевания
6 сентября, 13:47
"Полюс" планирует досрочно погасить часть задолженности перед банками в 2017 году
6 сентября, 13:47
Итоги
Возобновляемая энергетика: перспективы энергоснабжения удаленных территорий
На ВЭФ обсудили инвестиционные проблемы энергорынка Дальнего Востока и планы по созданию регионального фонда возобновляемой энергетики
6 сентября, 13:44
Южная Корея заинтересована в импорте сгенерированной в России электроэнергии
6 сентября, 13:39
План развития Комсомольска-на-Амуре сократил отток населения в 2,6 раза
6 сентября, 13:38
Жена японского астронавта разрешила ему летать в космос "только на "Союзе"
6 сентября, 13:36
Сахалинские власти предложили соединить Сахалин и Хоккайдо безвизовым турмостом
6 сентября, 13:18
Роспотребнадзор и ДФВУ создадут центр по борьбе с инфекциями
6 сентября, 13:14
"Газпром" подписал договоры с крупными потребителями газа Дальнего Востока
6 сентября, 13:11
Корпорация МСП планирует увеличить на 50% заказы для малого бизнеса Дальнего Востока
6 сентября, 13:05
В Приморье планируют наладить производство судов из российских композитных материалов
6 сентября, 13:04
Эксперт: продвижение российской рыбы на международном рынке тормозит сертификация
6 сентября, 13:03
Капзатраты на Наталкинское месторождение "Полюса" составляют $2,3 млрд
6 сентября, 12:59
Итоги
Леса и деревообработка: от "кругляка" до ЦБК
Статс-секретарь замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов рассказал о мерах поддержки деревоперерабатывающей отрасли и привлечении инвестиций в лесопромышленный комплекс
6 сентября, 12:56
Федосов: хабаровскому краю непросто содержать "СКА-Хабаровск", но долги клубу не грозят
6 сентября, 12:49
Минвостокразвития: филиалы ведущих вузов нужно открыть на Дальнем Востоке
6 сентября, 12:48
СП Mazda и "Соллерс" инвестируют более 3 млрд рублей в производство двигателей в Приморье
6 сентября, 12:48
Минсельхоз может отказаться от зерновых интервенций в пользу стимулирования экспорта
6 сентября, 12:45
Стоимость проезда по платной дороге вокруг Хабаровска составит 6,35 рублей за 1 км
6 сентября, 12:33
Южнокорейский бизнес может инвестировать в агрологистический хаб в Приморье
6 сентября, 12:32
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.