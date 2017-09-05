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6 сентября, 12:32
Южнокорейский бизнес может инвестировать в агрологистический хаб в Приморье

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев также сообщил, что хаб будет принимать на переработку в том числе и иностранное сырье

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Бизнесмены Южной Кореи могут частично инвестировать в строительство в Приморье большого агрологистического хаба по хранению, перевалке и переработке сельхозсырья. Об этом сообщил в интервью ТАСС министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

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"В связи со строительством этого хаба мы надеемся на российские инвестиции, надеемся на иностранные, прежде всего с Кореей сегодня были переговоры. И корейская сторона очень заинтересована в строительстве. И мы очень надеемся, что это все сложится, и мы сможем здесь (на Дальнем Востоке - прим. ТАСС) создать уникальный кластер: и хранение, и переработка", - сказал он.

Агрологистический хаб в Приморье будет принимать на переработку в том числе и иностранное сырье, сообщил Ткачев в рамках Восточного экономического форума.

"Мы надеемся, что сможем создать уникальный хаб. Мы сможем перехватить многие потоки на себя. Мы сможем доминировать на азиатском рынке, а, значит, не только перерабатывать свою продукцию, но и у наших соседей перекупать сырье", - заявил он.

Министр также рассказал, что бизнесмены Южной Кореи могут частично инвестировать в строительство в Приморье большого агрологистического хаба по хранению, перевалке и переработке сельхозсырья.

"В связи со строительством этого хаба мы надеемся на российские инвестиции, надеемся на иностранные, прежде всего с Кореей сегодня были переговоры. И корейская сторона очень заинтересована в строительстве. И мы очень надеемся, что это все сложится, и мы сможем здесь (на Дальнем Востоке - прим. ТАСС) создать уникальный кластер: и хранение, и переработка", - сказал он.

Ранее сообщалось, что агрологистический хаб в Приморском крае заработает в 2018-2019 годах, он позволит простимулировать экспорт сельхозпродукции из России. Помимо Приморского хаба, планируется запуск Зарубинского и Забайкальского зерновых терминалов. Предполагаемая мощность терминалов составит, соответственно, 3 млн тонн и 8 млн тонн перевалки зерна к 2020 году.

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ВЭФ-2017Республика КореяРоссияТкачев, Александр Николаевич
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