Южная Корея заинтересована в импорте сгенерированной в России электроэнергии

По словам главы департамента России и стран СНГ KITA Ли Гын Хва, Республика Корея заинтересована также в совместных разработках в области медицинских и информационных технологий

СЕУЛ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Республика Корея проявляет интерес к импорту электроэнергии, сгенерированной в России. Об этом в среду сообщил в интервью ТАСС глава департамента России и стран СНГ Корейской ассоциации международной торговли (KITA) Ли Гын Хва перед поездкой на Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке.

"Мы стараемся развивать сотрудничество во многих областях, но в целом их можно сгруппировать в пять главных направлений. Первое - это энергетика, и один из самых интересных потенциальных проектов в настоящее время - импорт сгенерированной в России электроэнергии, - сказал он. - Второе направление - логистика. Это проект по соединению транскорейской железной дороги с российским Транссибом в рамках стратегии евразийского "пояса Шелкового пути" и развитие Северного морского пути".

Также, по словам Ли Гын Хва, в списке приоритетных направлений присутствуют инфраструктурные проекты, в том числе развитие и модернизация порта Зарубино, судоверфи "Звезда", сотрудничество в сфере сельского хозяйства и рыбной продукции. Кроме того, Южная Корея заинтересована в совместных разработках в области медицинских и информационных технологий.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.