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6 сентября, 13:18
Сахалинские власти предложили соединить Сахалин и Хоккайдо безвизовым турмостом

Сейчас визы отменены лишь для японцев, посещающих Сахалин на пароме Корсаков - Вакканай, сказал губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко на встрече с главой японской префектуры Хоккайдо Такахаси Харуми предложил соединить Сахалин и Хоккайдо безвизовым туристическим мостом. Об этом сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

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"Потенциал двусторонних туристических обменов велик, уверен, использовать его в полной мере поможет введение безвизового режима для россиян при посещении ими Японии. Сейчас визы отменены лишь для японцев, посещающих Сахалин на пароме Корсаков - Вакканай. Аналогичные ответные шаги с японской стороны позволили бы создать новый туристический продукт, пользующийся большой популярностью - Сахалин и Хоккайдо можно связать своеобразным туристическим мостом. Жители двух стран при этом получили бы возможность в течение одной недели свободно посещать курорты и Сахалина, и Японии", - сказал Кожемяко на встрече с главой Хоккайдо, которая прошла в среду во Владивостоке на полях III Восточного экономического форума (ВЭФ).

По данным пресс-службы, главы регионов затронули и тему совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Реализовать на этих территориях планируется проекты в сферах марикультуры, туризма, сельского хозяйства, энергетики и переработки твердых бытовых отходов. Губернатор Сахалина считает одним из главных условий для укрепления взаимных деловых контактов налаживание прямого паромного и воздушного сообщения между Курилами и Японией. По итогам состоявшейся встречи Кожемяко и Такахаси Харуми подписали протокол дальнейших совместных действий о развитии сотрудничества.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Теги
ВЭФ-2017РоссияЯпонияКожемяко, Олег Николаевич
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