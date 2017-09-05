Минсельхоз может отказаться от зерновых интервенций в пользу стимулирования экспорта

Министр сельского хозяйства РФ добавил, что стимулировать экспорт удастся благодаря почти обнулению ставок РЖД на перевозку

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ может отказаться от зерновых интервенций в пользу стимулирования экспорта, сообщил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума.

"Мы впервые, возможно, выйдем с этим предложением (влияние на цены стимулированием экспорта - прим. ТАСС), и я надеюсь, правительство нас поддержит. Аркадий Дворкович дал поручение более тщательно проработать этот подход, и я думаю, это будет более востребованным и адекватным, рыночным шагом", - заявил он.

Министр добавил, что стимулировать экспорт удастся благодаря почти обнулению ставок РЖД на перевозку. "Мы ставим вопрос, чтобы тариф был практически нулевым, но это касается РЖД. Тариф компаний-перевозчиков, конечно, останется. Но мы будем и их стимулировать снижать", - пояснил Ткачев.

По словам министра, если снизить или обнулить железнодорожный тариф, прежде всего с регионов Центрального округа, Поволжья, Сибири, для трейдеров станет выгодно покупать зерно у этих регионов. "Таким образом, вывозить зерно на экспорт выгодно, на этом можно зарабатывать, это будет стимулировать хорошую цену", - подытожил он.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что Минсельхоз РФ рассматривает два сценария стабилизации падающих цен на зерно: проведение закупочных интервенций и стимулирование экспорта.