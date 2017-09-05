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6 сентября, 12:59
Капзатраты на Наталкинское месторождение "Полюса" составляют $2,3 млрд

Из них компания оценивает оставшиеся расходы примерно в $250-300 млн

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Капитальные затраты на Наталкинское месторождение "Полюса" составляют $2,3 млрд, а на полную проектную мощность месторождение выйдет к концу 2018 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор золотодобывающей компании Павел Грачев на полях Восточного экономического форума.

"Общий размер вложений - $2,3 млрд. Большая часть, естественно, уже понесена", - уточнил он.

Из них компания оценивает оставшиеся расходы примерно в $250-300 млн. Из этой суммы большая часть приходится поддерживающие объекты и горную технику. Расходы, преимущественно, будут отнесены к 2017 году и частично перенесены на 2018 год, пояснил Грачев.

По его словам, после выхода на проектную мощность Наталкинское месторождение будет перерабатывать 10 млн тонн руды в год и обеспечивать производство в диапазоне 420-470 унций в год.

"Мы планируем вывести месторождение на полную проектную мощность к концу 2018 года", - добавил топ-менеджер.

Грачев также подтвердил прогноз по консолидированной добыче "Полюса" на 2017 год в диапазоне 2,075-2,125 млн унций.

Старт горячего пуска Наталкинского горно-обогатительного комбината на одноименном месторождении в Магаданской области состоялся 5 сентября. Разрешение на запуск дал президент РФ Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума.

Наталкинское золоторудное месторождение расположено в 400 км от порта Магадан на Дальнем Востоке России. Тип разработки - открытый карьер. Оцененные по международным стандартам доказанные и вероятные запасы месторождения - 16 млн унций, выявленные ресурсы - 34 млн унций.

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