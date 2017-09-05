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6 сентября, 13:03
Эксперт: продвижение российской рыбы на международном рынке тормозит сертификация

По мнению совладельца компании "Интеррыбфлот" Алексея Байгужина, необходимо детально изучать международный рынок готовой продукции

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Неудовлетворительное состояние сертификации по международным стандартам сдерживает выход российской рыбопродукции на международный рынок. Такое мнение высказал на сессии "Инвестиционные проекты в рыбной отрасли: где и как инвестируем на Дальнем Востоке?" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) совладелец компании "Интеррыбфлот" Алексей Байгужин.

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"Выходя на международный рынок с отечественной рыбной продукцией, мы сталкиваемся с одной проблемой: это категорически недостаточное состояние сертификации отечественного промысла по международным стандартам экологической безопасности. Мировое рыбацкое сообщество далеко шагнуло в плане сертификации, и такой подход считается базовым условием для начала работы. Европейские, американские и японские сети ритейл конкурируют между собой, доказывая, что у каждой сети самая экологически безопасная рыбопродукция с соответствующими сертификатами", - сказал Байгужин.

Он добавил, что нужно активно сертифицировать отечественные объекты промысла по международным экологическим стандартам. Также, по его словам, необходимо детально изучать международный рынок готовой продукции.

Компания "Интеррыбфлот" работает на рынке 16 лет и поставляет морепродукты на рынки рынок Приморья, Дальнего Востока, Кореи, Китая, США, Тайваня. Предприятие владеет двумя транспортными судами рефрижераторного типа для доставки груза с места лова в порт, двумя судами ярусного промысла, судном ловушечного типа с техникой для переработки продукции, большим морозильным траулером с траловым орудием лова.

ВЭФ-2017 стартовал в среду во Владивостоке, форум завершится 7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов форума.

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Теги
ВЭФ-2017Республика КореяКитайРоссияСША
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