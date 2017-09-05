Попова: больничные инфекции часто маскируют в медкартах под другие заболевания

Глава Роспотребнадзора сообщила, что в других развитых странах, где уровень медпомощи отличается от российского, регистрируется в два раза больше инфекций, связанных с оказанием врачебной помощи

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, в больницах в РФ, регистрируют крайне мало, но это не означает, что их нет. Об этом в среду в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Отсутствие фактически регистрации инфекций, которые связаны оказанием медицинской помощи, в России. И это не свидетельство того, что все хорошо, это - скрывающаяся часть огромного айсберга", - сказала она.

По словам Поповой, в других развитых странах, где уровень медицинской помощи отличается от российского, регистрируется "на два порядка больше инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи". "Мы видим эту проблему, мы видим эту задачу, и мы ее решаем", - сказала она.

Попова отметила, что у ряда медицинских учреждений уже есть позитивный опыт в этом отношении, поэтому теперь необходимо его тиражировать. "Частью это наработанный в России опыт, частью - заимствованный за рубежом", - уточнила Попова. Она отметила, что внутрибольничные инфекции не возникают там, где четко соблюдаются санитарно-гигиенические требования: "когда есть четкая отлаженная система внутреннего контроля для учреждений за безопасностью, когда выясняются все узкие места, когда есть точки и контроль за дезинфекцией и за сменой дезинфекционных препаратов, за режимами стерилизации и режимами обработки". "Когда это все соблюдается неукоснительно, тогда это дает эффект", - добавила она.

Внутрибольничные инфекции являются значительной проблемой проблемой во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, именно внутрибольничные инфекции "являются одной из основных причин смерти и страданий госпитализированных пациентов во всем мире". Отчасти рост госпитальных инфекций связан с прогрессом медицины, использованием новых средств диагностики и лечения.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.