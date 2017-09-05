{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
6 сентября, 13:47
Попова: больничные инфекции часто маскируют в медкартах под другие заболевания

Глава Роспотребнадзора сообщила, что в других развитых странах, где уровень медпомощи отличается от российского, регистрируется в два раза больше инфекций, связанных с оказанием врачебной помощи

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, в больницах в РФ, регистрируют крайне мало, но это не означает, что их нет. Об этом в среду в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Отсутствие фактически регистрации инфекций, которые связаны оказанием медицинской помощи, в России. И это не свидетельство того, что все хорошо, это - скрывающаяся часть огромного айсберга", - сказала она.

По словам Поповой, в других развитых странах, где уровень медицинской помощи отличается от российского, регистрируется "на два порядка больше инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи". "Мы видим эту проблему, мы видим эту задачу, и мы ее решаем", - сказала она.

Попова отметила, что у ряда медицинских учреждений уже есть позитивный опыт в этом отношении, поэтому теперь необходимо его тиражировать. "Частью это наработанный в России опыт, частью - заимствованный за рубежом", - уточнила Попова. Она отметила, что внутрибольничные инфекции не возникают там, где четко соблюдаются санитарно-гигиенические требования: "когда есть четкая отлаженная система внутреннего контроля для учреждений за безопасностью, когда выясняются все узкие места, когда есть точки и контроль за дезинфекцией и за сменой дезинфекционных препаратов, за режимами стерилизации и режимами обработки". "Когда это все соблюдается неукоснительно, тогда это дает эффект", - добавила она.

Внутрибольничные инфекции являются значительной проблемой проблемой во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, именно внутрибольничные инфекции "являются одной из основных причин смерти и страданий госпитализированных пациентов во всем мире". Отчасти рост госпитальных инфекций связан с прогрессом медицины, использованием новых средств диагностики и лечения.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Максим Соколов: перечень вещей для бесплатного провоза на борту можно расширить
Таро Коно: эмоционально связан с будущим российско-японских отношений
Сергей Донской: Минприроды предлагает полностью перевести EDC под российскую юрисдикцию
Теги
ВЭФ-2017Попова, Анна ЮрьевнаРоссия
Читать далее
Рыбоперерабатывающий завод за 1,5 млрд рублей построят на Камчатке до 2021 года
6 сентября, 13:51
"Полюс" планирует досрочно погасить часть задолженности перед банками в 2017 году
6 сентября, 13:47
Итоги
Возобновляемая энергетика: перспективы энергоснабжения удаленных территорий
На ВЭФ обсудили инвестиционные проблемы энергорынка Дальнего Востока и планы по созданию регионального фонда возобновляемой энергетики
6 сентября, 13:44
План развития Комсомольска-на-Амуре сократил отток населения в 2,6 раза
6 сентября, 13:38
Жена японского астронавта разрешила ему летать в космос "только на "Союзе"
6 сентября, 13:36
Роспотребнадзор и ДФВУ создадут центр по борьбе с инфекциями
6 сентября, 13:14
"Газпром" подписал договоры с крупными потребителями газа Дальнего Востока
6 сентября, 13:11
Корпорация МСП планирует увеличить на 50% заказы для малого бизнеса Дальнего Востока
6 сентября, 13:05
В Приморье планируют наладить производство судов из российских композитных материалов
6 сентября, 13:04
Итоги
Леса и деревообработка: от "кругляка" до ЦБК
Статс-секретарь замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов рассказал о мерах поддержки деревоперерабатывающей отрасли и привлечении инвестиций в лесопромышленный комплекс
6 сентября, 12:56
Федосов: хабаровскому краю непросто содержать "СКА-Хабаровск", но долги клубу не грозят
6 сентября, 12:49
Минвостокразвития: филиалы ведущих вузов нужно открыть на Дальнем Востоке
6 сентября, 12:48
СП Mazda и "Соллерс" инвестируют более 3 млрд рублей в производство двигателей в Приморье
6 сентября, 12:48
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.