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6 сентября, 13:47
"Полюс" планирует досрочно погасить часть задолженности перед банками в 2017 году

По состоянию на 30 июня чистый долг компании составил $3,084 млрд

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. "Полюс" планирует в этом году досрочно погасить часть задолженности перед банками, и почти все полученные в результате вторичного размещения акций (SPO) $400 млн направить на эти цели. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор золотодобывающей компании Павел Грачев на полях Восточного экономического форума.

"Мы ведем переговоры с рядом банков относительно условий досрочного погашения кредитов и в этом году воспользуемся этой возможностью. Предполагается, что почти все $400 млн, полученные "Полюсом" от SPO, компания направит на погашение задолженности перед коммерческими банками", - сказал он.

В июне "Полюс" провел размещение выпуска дополнительных акций в России и глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже. Суммарный объем SPO составил $858 млн, в том числе $400 млн получил "Полюс" и $458 млн - контролирующий акционер.

По состоянию на 30 июня чистый долг компании составил $3,084 млрд, общий долг - $4,561 млрд. Большая часть долгового портфеля приходится на долю евробондов (44%) со сроком погашения в 2020, 2022 и 2023 ггодах на общую сумму $2,03 млрд, а также на кредит Сбербанка ($1,25 млрд, или 27%). Доля кредитов других банков и рублевых бондов - 23% и 6%, соответственно.

График погашения долга "Полюса" по состоянию на 30 июня предусматривал выплату $17 млн в 2017 году, $23 млн в 2018 году, а также выплату $588 млн в 2019 году, $779 млн в 2020 году и $782 млн в 2021 году. В 2022 году компании предстоит погасить $740 млн, а в 2023 году - $1,681 млрд.

"Полюс" - крупнейший производитель золота в России, входит в десятку ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи. Запасы золота "Полюса" - одни из крупнейших в мире (доказанные и вероятные запасы по международной классификации составляют 65,8 млн унций). Компанию контролируют фонд Suleyman Kerimov Foundation, учрежденный Сулейманом Керимовым, а также сын сенатора Саид Керимов.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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