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6 сентября, 12:49
Федосов: хабаровскому краю непросто содержать "СКА-Хабаровск", но долги клубу не грозят

Министр культуры Хабаровского края заявил, что в регионе любят футбол, хоккей, а также хоккей с мячом

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Хабаровскому краю непросто финансировать сразу три профессиональных спортивных клуба, выступающих в высших дивизионах, но футбольному "СКА-Хабаровску" долги по зарплате перед игрокам не грозят. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя правительства Хабаровского края, министр культуры Хабаровского края Александр Федосов, принявший участие в сессии "Спорт. Что будет сделано?" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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"Учитывая, что мы играем в премьер-лиге, то, конечно, сложно. Мы любим футбол, любим хоккей, любим хоккей с мячом, для края содержать три команды - это непросто. Представьте себе, какие расстояния они все вместе преодолевают. Был бы свой самолет - одно дело, а ведь летают пассажирскими рейсами", - сказал Федосов.

На вопрос, возможна ли ситуация, как у многих региональных команд, когда клуб должен футболистам зарплату, Федосов ответил: "Это исключено. Тогда футболисты не будут играть. Представьте, спортсмены летают на такие расстояния, и еще зарплата не выплачивается?"

"СКА-Хабаровск" в мае этого года впервые в истории вышел в Российскую футбольную премьер-лигу. Также в Хабаровске есть клуб Континентальной хоккейной лиги "Амур" и команда по хоккею с мячом "СКА-Нефтяник", являющаяся чемпионом России.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Теги
ВЭФ-2017Российский футбол
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