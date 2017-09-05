СП Mazda и "Соллерс" инвестируют более 3 млрд рублей в производство двигателей в Приморье

В рамках проекта компания планирует выпускать 50 тыс. двигателей в год

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Совместное предприятие Mazda и "Соллерс" - "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" - инвестирует более 3 млрд рублей в завод по производству двигателей в Приморском крае. Предприятие будет работать в рамках ТОР "Надеждинская", резидентом которого компания стала в ходе Восточного экономического форума, говорится в сообщении Минвостокразвития.

"Инвестиционный проект предполагает создание и модернизацию мощностей промышленного производства моторных транспортных средств и двигателей Mazda семейства SkyActiv-G, включая их сборку и механообработку базового компонента двигателя, - сказано в пресс-релизе. - В рамках проекта компания планирует выйти на производственную мощность по выпуску 50 тыс. двигателей в год".

Новый завод позволит создать 150 новых рабочих мест, добавили в министерстве.

Контракт на реализацию инвестпроекта по созданию и модернизации промышленного производства двигателей, предназначенных для экспорта, и моторных транспортных средств был подписан в сентябре прошлого года.

"Соллерс" - российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с такими автопроизводителями, как Ford, SsangYong и Mazda. Концерн владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники УАЗ, корейские SsangYong, а также бензиновые и дизельные двигатели ЗМЗ.

Мажоритарным акционером компании является ее генеральный директор - Вадим Швецов.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.