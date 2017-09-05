Статс-секретарь замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов рассказал о мерах поддержки деревоперерабатывающей отрасли и привлечении инвестиций в лесопромышленный комплекс

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Лесоперерабатывающая отрасль привлекательна для инвесторов

"Объем инвестиций за последние годы составил у нас порядка уже 39 млрд рублей, плюс еще в проекте до 20 млрд <…>. Это говорит о том, что предприятия заинтересованы в развитии", — Виктор Евтухов, статс-секретарь замминистра промышленности и торговли РФ.

Создание ЦБК — наиболее перспективное направление развития ЛПК

"ЦБК <…> является драйвером в ЛПК <…> и по фактору масштабности, и по фактору доходности — это основное направление по переработке древесины", — Павел Билибин, директор управления лесоперерабатывающего комплекса Внешэкономбанка.

"У России бесспорное преимущество — это наличие наших хвойных лесов, из которых можно производить длинноволокнистую целлюлозу", — Павел Билибин.

"Все лесопользователи, которые напиловочники, <…> должны быть заинтересованы, чтобы появился такой серьезный механизм утилизации <…>. Его можно реализовать только путем строительства ЦК или ЦБК", — Иван Валентик, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства.

"ЦБК для того, чтобы собирать отходы лесопиления <…> чтобы заставить лесопользователей <…> не оставлять отходы в лесу", — Виктор Евтухов.

ПРОБЛЕМЫ

Ориентированность на экспорт "кругляка"

"Есть проблемы. <…> Одна — это фрагментация очень высокая экспортеров круглого леса", — Виктор Евтухов.

Проблемы лесоустройства

"У нас управление лесопользованием осуществляется вслепую. <…> Лесоустройство осуществляется по устаревшим технологиям <...>. Большие ресурсы, которые государство затрачивает на актуализацию лесоустройства, <…> не приводят к радикальному решению данного вопроса", — Владимир Солодов, заместитель полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

"Вторая проблема <…> это устаревшие данные по лесоустройству", — Виктор Евтухов.

Закрытость информации, непрозрачность процедур

"Как бизнес, при закрытости информации на уровне регионов, может узнать о том, что есть лесоустроенные доступные участки <…>. Сегодня эта информация закрыта", — Иван Валентик.

"Электронные торги в РФ сегодня проводит только один субъект, это Кировская область, и то с недавнего времени", — Иван Валентик.

"Пока еще, к сожалению, в деятельности региональных администраций не существует достаточных подходов к прозрачности процедур по предоставлению прав на лесные участки", — Иван Валентик.

Несовершенство законодательства

"Нет такой коммуникации, когда закон работал так, чтобы все понимали, что будет в ближайшие 20–30 лет, и все понимали, какие есть гарантии", — Ольга Епифанова, вице-спикер Госдумы.

Низкая доступность кредитных ресурсов

"Проблема, <…> очень важная для Дальнего Востока, это доступность кредитных ресурсов", — Виктор Евтухов.

РЕШЕНИЯ

Развитие лесопереработки и ограничение экспорта необработанной древесины

"В Корее мы импортируем более 1 млн 8 тыс. тонн из Юго-Восточной Азии, но из России — только 50 тыс. тонн. И проблема связана с ценой <…>. Надо делать древесные пеллеты на месте <…>. При производстве их в стране можно сэкономить на стоимости экспорта. У нас есть пилотные проекты во Владивостоке, Приморске и Хабаровске", — Чангюн Хан, главный исполнительный директор Sewon Mars Co., Ltd. (1:18:15).

"Мы устанавливаем квоты на экспорт необработанной древесины дальневосточных пород", — Виктор Евтухов.

"Важный акцент мы делаем на создание лесопильных крупных мощностей <…>. Не могу не сказать об очень перспективном направлении для этого региона <…> для Дальнего востока, с учетом особенностей, <…> это развитие деревянного домостроения", — Виктор Евтухов.

"Будь то 100 процентов инвестор зарубежный или 75 на 25 <…> важно в лесопромышленном комплексе, чтобы эти предприятия не мимикрировали просто под вывоз необработанной древесины", — Виктор Евтухов.

Государственная поддержка проектов ЦБК

"Я вижу, что без государственного внимания, участия, наверно, реализовать проекты по строительству целлюлозных предприятий в России невозможно", — Павел Билибин.

"Существует специальное агентство по привлечению инвестиций <…>. Помимо того, режим ТОР предусматривает <…> включение проектов лесоперерабатывающего комплекса <…>. Для инвесторов в области лесопереработки созданы на Дальнем Востоке беспрецедентные условия <…>. Создание ЦБК является приоритетом, и весь комплекс мер государственной поддержки будет такого рода проектам предоставлен. Аналогично существуют механизмы финансовой поддержки, Фонд развития Дальнего Востока предоставляет средства по 5% годовых", — Владимир Солодов.

Совершенствование регулирования

"Должны быть предсказуемые и понятные правила игры", — Иван Валентик.

"Готовим проект постановления о том, чтобы провести консолидацию рынка, лесопромышленного <…> для того, чтобы обеспечить сырьевую безопасность лесопереработчиков региона", — Виктор Евтухов.

"Механизм резервирования под приоритетные проекты, безусловно, важный механизм. <...> Механизм резервирования тоже должен быть прозрачен", — Иван Валентик.

"Своевременное обеспечение доступа к информации, второе — прозрачные процедуры для проведения торгов, <…> реализация заявительного принципа, когда сам бизнес говорит, что ему нужно", — Иван Валентик.

"Переход в лесоустройстве и в системе управления лесопользованием на новый технологический уклад, <…> даст тот критический, дополнительный толчок для того, чтобы создать стимул и у лесопользователей, <…> и для органов региональной власти", — Владимир Солодов.