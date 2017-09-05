Минвостокразвития: филиалы ведущих вузов нужно открыть на Дальнем Востоке

Это позволит сократить отток молодежи в другие регионы

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Филиалы ведущих вузов нужно открыть на Дальнем Востоке, это сократит отток молодежи в другие регионы. Об этом заявил в среду заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев на Восточном экономическом форуме.

"У нас есть целый ряд предложений, которые можно достаточно быстро было бы реализовать и которые повлияли бы на предложения на рынке труда. Первое, что мы предлагаем, - создать на Дальнем Востоке филиалы ведущих вузов России", - сказал Качаев.

В качестве подтверждения своих слов он привел результаты исследования ВЦИОМ.

"ВЦИОМ провел социологическое исследование: многие молодые люди уезжают из Дальнего Востока в европейскую часть только потому, что [здесь] таких специальностей нет, таких вузов нет, такого качества образования нет. Назад они уже не вернутся. И это объективная реальность", - отметил замминистра.

"Если мы дадим возможность Дальнему Востоку получать образование на Дальнем Востоке того качества, которое в европейской части, это будет очень хорошо", - заключил Качаев.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.