Глава корпорации отметил, что увеличение станет возможным за счет роста числа госзаказчиков, обязанных закупаться у представителей МСБ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) рассчитывает к 2018 году увеличить объем госзаказов (госкомпании ежегодно обязаны отдавать сектору МСП 10% прямых закупок и 8% общих - прим. ТАСС) для малого и среднего бизнеса Дальнего Востока на 50%. На сегодняшний день местные малые и средние компании получили закупки на 36,7 млрд рублей, сообщил в среду глава корпорации Александр Браверман в рамках сессии на ВЭФ-2017, посвященной инвестиционной привлекательности Дальнего Востока.

"В этом году по состоянию на 28 августа 2017 года госкомпании представили заказы субъектам МСП на сумму 1,3 трлн рублей. По Дальнему Востоку цифра составляет 36,7 млрд рублей. До 2017 года планируем увеличить объем закупок для местных предпринимателей на 20%, а в 2018 году на 50%", - сказал он.

По его словам, это будет возможно за счет недавнего увеличения (распоряжение правительства РФ от 4 августа 2017 года - прим. ТАСС) числа госзаказчиков, обязанных закупаться у малого и среднего бизнеса, с 200 до 430 госкомпаний. В 2016 году 200 госзаказчиков предоставили малому и среднему бизнесу закупки на 1,511 трлн рублей.

Работа с бизнесом на местах

Браверман также отметил, что для малого бизнеса на территории Дальнего Востока будут организованы специализированные рабочие места, где предпринимателей будут консультировать по продуктам и проектам корпорации МСП и ее дочерней структуры - МСП банка.

"Двадцать два удаленных рабочих места будут расположены на территории Дальнего Востока - в МФЦ, регионально-гарантийных организациях или в центрах поддержки малого бизнеса. Это будет концентрировать единое окно по проектам для предпринимателей и тиражировать спрос на наши продукты", - подчеркнул глава корпорации.

Деньги есть

Браверман попросил губернаторов Дальнего Востока побольше работать с местными предпринимателями по части его развития. По его словам, на Дальнем Востоке существует драматический внутрирегиональный разрыв. В Амурской области было выдано кредитов (по программам корпорации - прим. ТАСС) на 1,4 млрд рублей, а в Магаданской области - на 149 млн рублей.

"Деньги у корпорации МСП есть, продукты есть и проводящая сеть тоже есть. Вы [губернаторы Дальнего Востока] проекты давайте", - отметил он.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.