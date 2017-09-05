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6 сентября, 13:14
Роспотребнадзор и ДФВУ создадут центр по борьбе с инфекциями

Глава Роспотребнадзора отметила, что центр "сориентирован на получение дополнительного знания, образования и гармонизации методик проведения исследований"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) в четверг, 7 сентября на полях третьего Восточного экономического форума подпишут соглашение о создании центра по борьбе с инфекциями и подготовке микробиологов и эпидемиологов. О этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в своем выступлении на сессии форума.

"Завтра мы подписываем соглашение по созданию центра передовых компетенций в области борьбы с инфекциями на базе университета. Этот центр сориентирован на получение дополнительного знания, образования и гармонизации методик проведения исследований", - сказала она.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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