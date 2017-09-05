"Газпром" подписал договоры с крупными потребителями газа Дальнего Востока

Речь идет о ЗАО "Находкинский завод минеральных удобрений", АО "Технолизинг" и АО "Спасскцемент"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. "Газпром межрегионгаз Дальний Восток" подписал с рядом крупных промышленных потребителей Дальневосточного федерального округа долгосрочные договоры на поставку газа. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Дальний Восток" Георгий Шперлинг на полях Восточного экономического форума.

Договоры заключены с ЗАО "Находкинский завод минеральных удобрений" и АО "Технолизинг" (оба предприятия - Амурская область) - на период с 2020 по 2044 год включительно для производства газохимической продукции; с АО "Спасскцемент" (Приморский край) - с 2019 по 2023 год в рамках модернизации производства и перевода его с угля на природный газ.

Договоры предусматривают увеличение объемов поставок газа по мере выхода предприятий на проектную мощность.

Ранее был подписан договор на поставку природного газа ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной инфраструктуры" (Амурская область) для нужд космодрома "Восточный".

"Рост объемов поставок природного газа потребителям Дальневосточного федерального округа внесет важный вклад в социально-экономическое развитие региона", - сказал Шперлинг.