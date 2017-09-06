Совместный фонд РФПИ и JBIC определит первый проект для финансирования в течение месяца

Фонд начнет свою работу 7 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Совместный инвестиционный фонд Японского банка международного сотрудничества (JBIC) и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) может определиться с первым проектом, который получит финансирование по его линии, в течение месяца. Об этом сообщил в среду ТАСС главный управляющий директор банка Тадаси Маэда на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Я надеюсь, что это будет очень скоро. В течение месяца или около того", - сказал он. Вместе с тем Маэда отказался назвать возможные сферы, к которым совместный инвестиционный фонд проявляет интерес, указав, что переговоры с партнерами до сих пор продолжаются.

Кроме того, главный управляющий директор JBIC уточнил, что фонд начнет свою работу 7 сентября.

Меморандум о создании совместного фонда был заключен в декабре. Каждая сторона намерена вложить по $500 млн. Ранее отмечалось, что стороны в качестве приоритетных выделили несколько направлений инвестиций: здравоохранение, создание умных городов и экологически чистые технологии, энергетика, применение передовых технологий, развитие промышленности и наращивание экспортной базы Дальнего Востока РФ.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.