На ВЭФ обсудили инвестиционные проблемы энергорынка Дальнего Востока и планы по созданию регионального фонда возобновляемой энергетики

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Реформа энергетики дала толчок отрасли

"Создание оптового рынка в Сибири и Европе позволило только за один год (2008) привлечь в энергетику $300 млрд инвестиций. Вслед за этим, за 10 лет, энергетика получила такой масштабный инвестиционный рывок, которого с ней не случалось предшествующие 40 лет, базой для этого рывка было создание <...> рынка в Сибири и Европе", — Анатолий Чубайс, председатель правления ООО "УК "Роснано".

Есть все предпосылки для развития ВИЭ на Дальнем Востоке

"Все предпосылки для разовых проектов по возобновляемой энергетике на Дальнем Востоке уже есть, а через шаг можно и нужно сделать так, чтобы из разового этот проект стал общедальневосточным и сопоставимым с масштабом общероссийских проектов", — Анатолий Чубайс.

ДФО выплачивает долги и ждет инвестиций

"Общий объем инвестиций на ближайшие пять лет составляет порядка 250 млрд (рублей — прим. ТАСС). <…> Это порядка 50–60% — инвестиционные нагрузки компании. <...> Есть четыре строящихся объекта, по указу президента. Решена проблема задолженности дальневосточной генерации, порядка 55 млрд (рублей — прим. ТАСС) уже направленно на погашение долгов", — Джордж Рижинашвили, член правления, первый заместитель гендиректора ПАО "РусГидро".

Растет эффективность энергетики ДФО

"Чем больше ценовая нагрузка <…> внутри региона, тем больше в стоимостном балансе дает прирост на 1 МВт мощности эффективность для региона, потому что он разгружает общую нагрузку на конечного потребителя, и в стоимостном балансе эта нагрузка может упасть более чем на 50%, вот такой коэффициент, т.е. 30% по мощности позволят на 50 % разгрузить стоимостной баланс внутри изолированных зон от режима работы", — Джордж Рижинашвили.

ПРОБЛЕМЫ

Высокая цена на энергоресурсы

"Завоз <…> топлива в ряд точек, в ряд поселков происходит до 7 тыс. км, это все, конечно, отражается на <...> на себестоимости 1кВт·ч. Так например, в Магаданской области у нас завоз дизеля для снабжения — цена доходит до 75 тыс. рублей, если брать московские регионы — 34 тыс. руб, т.е. в два раза", — Антон Инюцын, замминистра энергетики Российской Федерации.

Нет гарантий надежности ВИЭ в условиях Дальнего Востока

"Нет до конца уверенности, что эти технологии на таких удаленных территориях, в таких сложных климатических условиях, что они будут действительно надежные и гарантированно поставлять энергию", — Антон Инюцын.

Недостаточная привлекательность энергорынка ДФО для инвесторов

"На Дальнем Востоке рынка создать было невозможно. Именно в силу этого дальневосточная энергетика существенно менее привлекательна как инвестиционный объект", — Анатолий Чубайс

"Не хватает механизма гарантирования инвестиций", — Джордж Рижинашвили.

"Весь российский национальный проект запуска возобновляемой энергетики <…> основан на идее договоров на поставки мощности, работающих на оптовом рынке, опять же, здесь, на Дальнем Востоке, нет договоров на поставку мощности, здесь нет оптового рынка", — Анатолий Чубайс.

РЕШЕНИЯ

Создание оптового энергорынка в регионе

"Недавно внесли в правительство предложение о создании Дальневосточного фонда возобновляемой энергетики <…>. Речь идет об объеме инвестиционного рынка <...> в размере от 800 млрд рублей до 1 трлн рублей", — Анатолий Чубайс.

Обеспечение возвратности вложений для инвесторов

"Самое главное здесь, с точки зрения инвестора, <…> это возможность возврата инвестиций <…> либо будет подтверждение на какой-то минимальный период окупаемости, то тогда это будет не "РусГидро", "Хевел" или какая-то другая компания, это будет рынок, рынок с конкурсами, много компаний будут пытаться самостоятельно это реализовывать. Причем <...> никаких субсидий не нужно, компании сами приносят свои деньги, все что нужно — это гарантировать, что эти деньги возможно вернуть", — Игорь Шахрай, гендиректор ООО "Хевел".

"Объекты должны быть построены, т.е. деньги должны быть не просто выданы, на эти деньги должны быть построены объекты и, во-вторых, по этим объектам должна быть обеспечена возвратность", — Денис Аскинадзе, заместитель генерального директора АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона".

"В таких проектах возобновляемой энергетики целесообразно рассмотреть возможность когенерации электрической тепловой энергии, тогда будет потребляться намного меньше дизеля и окупаемость тоже увеличится. Т.е. при текущем тарифе за счет всех этих мер мы можем выйти на окупаемость для Якутии чуть более пяти лет", — Игорь Дубовский, директор инвестиционного департамента АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта".

Создание системы энергохранилищ

"Чтобы была массовость этих солнечных станций необходимо иметь накопители, потому что без накопителя мы эту энергию никуда не сможем деть", — Николай Дураев, первый замминистра ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия).