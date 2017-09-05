План развития Комсомольска-на-Амуре сократил отток населения в 2,6 раза

План предусматривает строительство новых объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, модернизацию индустриальных мощностей и благоустройство города

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Долгосрочный план развития Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край), утвержденный правительством РФ и реализуемый с 2013 года, позволил сократить отток населения из города в 2,6 раза. Опыт Комсомольска-на-Амуре в ближайшее время будет передаваться другим городам, сообщил в среду в ходе заседания президиума Госсовета в рамках III Восточного экономического форума (ВЭФ) губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

"Чистый отток населения (из Комсомольска-на-Амуре) еще в 2013 году превышал 2,6 тыс. человек в год. С 1991 года из города уехали 68 тыс. человек. И по прошлому году тоже отток есть, но уже 1 тыс. человек, то есть, он уменьшился и, думаю, уменьшится и в этом году", - сказал Шпорт, добавив, что объем промышленного производства в городе, несмотря на отток населения, увеличился с 2011 года в три раза.

Комплексный план развития города предусматривает строительство новых объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, модернизацию индустриальных мощностей и городское благоустройство для повышения комфорта жизни.

По словам главы Хабаровского края, опыт развития Комсомольска-на-Амуре сейчас передается городу Свободный в Амурской области и может быть использован другими городами, которые сталкиваются с сокращением населения.

Тем не менее, отметил Шпорт, план развития Комсомольска-на-Амуре, достаточно громоздкий в реализации - для работы над ним требуется задействовать более 30 федеральных и региональных структур. В таких условиях он предложил поддерживать точечно главные центры роста экономики, чтобы экономить средства и упрощать межведомственное взаимодействие.

Комсомольск-на-Амуре - один из крупнейших промышленных центров Дальнего Востока. В городе расположены судостроительный, авиационный, металлургический и нефтеперерабатывающий заводы, а также речной порт. Численность населения города составляет, по данным на 2017 год, 249 тыс. человек.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.