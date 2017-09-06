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6 сентября, 14:19
Путин предложил губернатору Приморского края обсудить ситуацию в регионе

Президент отметил важность того, что происходит "в каждом конкретном субъекте РФ"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому обсудить ситуацию в регионе.

"Мы в ходе форума занимаемся большим макрорегионом Дальнего Востока. Но не менее важно, что происходит в каждом конкретном субъекте РФ, дальневосточном в том числе, и, конечно, Приморском крае", - сказал Путин в начале встречи.

"Давайте поговорим именно о ситуации в Приморском крае", - добавил он.

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