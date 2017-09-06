Рыбоперерабатывающий завод за 1,5 млрд рублей построят на Камчатке до 2021 года

На предприятии создадут более 150 рабочих мест

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Компания "Камчаттралфлот" планирует построить рыбоперерабатывающий завод мощностью около 25 тыс. тонн в год. Как сообщил в среду советник генерального директора компании Моисей Фурщик, стоимость проекта - 1,5 млрд рублей.

"Общая стоимость проекта - 1,5 млрд рублей. Почти 80% от этой суммы - инвестиции в основной капитал и закупка современного оборудования", - сказал он в ходе презентации проекта на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Ожидается, что завод будет введен в эксплуатацию в 2021 году. "Планируется, что после выхода на полную мощность предприятие будет обеспечивать прибыль в 3 млрд рублей в год. Соответственно налоговые отчисления в федеральный и консолидированный бюджет Камчатского края будут несколько сотен млн рублей в год", - отметил Фурщик.

Завод будет выпускать филе рыбы, консервы, копченую и сушеную рыбу, а также для организации безотходного производства на предприятии будет изготавливаться рыбная мука и рыбий жир. "Проект планируется разместить на территории ТОР (территории опережающего развития) "Камчатка". На предприятии будет создано более 150 рабочих мест, общая площадь производственных помещений будет порядка 7 тыс. кв. м", - уточнил советник директора предприятия.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.