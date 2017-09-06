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6 сентября, 13:56
Хабаровский губернатор предложил реформировать систему субсидирования Дальнего Востока

Вячеслав Шпорт заявил о необходимости поддерживать "компактные проекты экономического роста" в регионе

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт предложил реформировать программу субсидирования регионов Дальнего Востока. Свое предложение он озвучил на выездном заседании Госсовета, проходящего во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы предлагаем реформировать действующие правила предоставления субсидий регионам Дальнего Востока. Необходимо перейти от многоканальной системы предоставления субсидий по отраслям к единой субсидии на комплексное развитие", - сказал губернатор.

По его словам, это позволит избежать многочисленных процедур согласования. По мнению Шпорта, необходимо определить единственного распределителя этих субсидий, которым могло бы стать существующее Министерство РФ по развитию Дальнего Востока.

"Субсидия на комплексное развитие не должна замещать работу со специальными разделами Дальнего Востока в государственных программах РФ, крупные транспортные и энергетические проекты, а также особо важные для Дальнего Востока, такие как сейсмоусиление, развитие малой авиации. Они не должны прекращаться в связи с введением единой субсидии", - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что в условиях ограниченности государственных финансовых ресурсов необходимо поддерживать "компактные проекты экономического роста" на Дальнем Востоке, такие как Восточный нефтехимический комплекс в Приморском крае, центр газодобычи в Амурской области, угольно-металлургический комплекс в южной Якутии.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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