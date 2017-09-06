Для развития порта необходимо улучшение таможенной инфраструктуры в регионе и введение льгот для предприятий Дальнего Востока, отметили эксперты

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Режим Свободного порта выгоден для инвесторов

"270 резидентов объявили о своих намерениях инвестировать в свободный порт Владивосток, сумма потенциальных инвестиций — 375 млрд рублей, что приведет к созданию 29 тыс. рабочих мест. Есть беспрецедентное намерение по достижению максимального комфорта с точки зрения административного ведения дел, серьезные налоговые послабления, до восьми лет можно не платить налоги", — Олег Гощанский, председатель правления КПМГ в России и СНГ.

"Режим свободного порта и те преференции, которые есть, — это снижение нагрузки на бизнес, с одной стороны, и через бизнес — решение социальных задач. Режим свободного порта в Хабаровском крае первые 10 лет — примерно 70% экономии на налоговых платежах, на 20% по времени быстрее окупается инвестиционный проект, каждый рубль — 50 копеек дополнительно в ВРП", — Юрий Чайка, первый зампред правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов.

"За год, благодаря преференциям порта, нам удалось сэкономить около 10 млн рублей на фонде заработной платы. В основном у нас специалисты высокого уровня, мы их обучаем, или они приезжают из-за границы", — Дмитрий Волошенко, председатель правления ООО "Композитное кораблестроение".

ПРОБЛЕМЫ

Высокая административная нагрузка

"Ограничение на проверки важно для нас, потому что очень много трудового ресурса идет на заполнение документов и подготовку к проверке", — Александр Шуматов, генеральный директор ООО "Центр детского здоровья".

Необходимость корректировки принципов ускоренного возврата НДС

"В корпорации нет фонда для того, чтобы осуществлять поддержку и выдавать гарантии, сейчас разрабатывается документация", — Евгений Панин, генеральный директор ООО "Восток ЛПГ".

Невысокая востребованность процедуры свободной таможенной зоны

"Таможенная часть закона используется не в полной мере, работает крайне слабо, на сегодняшний день всего два резидента, которые применяют процедуру СТЗ", — Сергей Федоров, первый замначальника Дальневосточного таможенного управления.

Отсутствие льгот для уже действующих на Дальнем Востоке предприятий

"Основной вызов — принятие более детальных решений для бизнеса и инвесторов по изменению Налогового кодекса, так как на данный момент налоговая льгота предоставляется только для новых предприятий", — Ирина Ольховская, коммерческий директор ООО "УПК" — управляющей организации АО "Восточный Порт".

Неразвитость наземной таможенной инфраструктуры

"Есть проблемы на сухопутной границе, вы знаете, в каком она состоянии, — мягко говоря, не обустроена. И китайские коллеги не готовы перейти на круглосуточные режим работы", — Сергей Федоров.

РЕШЕНИЯ

Возможность использовать на территории порта международные нормы для привлечения персонала

"Работая на протяжении года, мы столкнулись с дефицитом кадрового ресурса и производительности труда. <…> Возможность использовать на территории порта международные правила о расширении компетенций среднего медперсонала может решить проблему кадрового дефицита", — Александр Шуматов.

Упрощение бюрократических процедур, введение электронного документооборота

"Если стороны договорятся, будет понятно, кто будет пользоваться информацией, и эту формулу мы с вами согласуем, мы готовы предоставлять информацию тем контрагентам, которые запрашивают ее дополнительно, чтобы снять с вас административную нагрузку", — Денис Тихонов, генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока".

"В администрации Приморского края есть три департамента, к которым мы относимся как рыбный порт. Каждый департамент разрабатывает свою схему отчетности, мы стараемся все их заполнять, но я считаю, что это лишняя трата рабочего времени и в администрации, и у нас. Предлагаю унифицировать отчетность, это будет удобно и понятно всем", — Алексей Головко, генеральный директор АО "Дальневосточная транспортная группа".

"Возможность электронного трехстороннего документооборота между корпорацией, резидентом и ФНС позволит максимально быстро, в течение 5 дней, решать вопросы", — Дмитрий Макаренко, генеральный директор ООО "Артаяр".

"2 сентября вступил [в действие] 111-й приказ Минфина, который внес много изменений в требования к обустройству, там основная часть послаблений уже сделана", — Сергей Федоров.