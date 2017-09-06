ОАК будет участвовать в создании роботизированной авиатранспортной системы в ДФО

Стартовыми площадками для реализации проекта могут стать территории опережающего развития, научно-образовательные и технологические кластеры

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) примет участие в разработке концепции создания в Дальневосточном федеральном округе роботизированной авиационной транспортной системы. Соответствующий меморандум подписан в рамках Восточного экономического форума, говорится в сообщении корпорации.

"Дальневосточный регион испытывает растущую потребность в развитии комплексной системы авиационных грузоперевозок. Наша общая задача на ближайшие годы создать и внедрить современные роботизированные авиационные транспортные системы", - сказал вице-президент ОАК по инновациям Сергей Коротков.

Он также добавил, что стартовыми площадками для реализации проекта могут стать территории опережающего развития, научно-образовательные и технологические кластеры.

Развитие грузоперевозок при помощи беспилотной авиации на территории Дальнего Востока станет экспериментальным проектом, который будет основой для создания современной логистической инфраструктуры региона. В настоящее время разработкой и внедрением подобных проектов занимаются специалисты из Великобритании и Сингапура.

ОАК объединяет крупнейшие авиастроительные предприятия России. Государству в лице Росимущества принадлежит 91% акций холдинга. Корпорация производит как военные, так и гражданские самолеты.