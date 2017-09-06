Вице-премьер Госсовета КНР считает, что России удалось выдержать "санкционный удар" Запада

Ван Ян на встрече с Владимиром Путиным отметил, что в РФ удалось сохранить "сплоченность и стабильность в обществе"

"В последние годы под Вашим руководством Россия выдержала вялый рост мировой экономики, а также санкционный удар Запада", - подчеркнул он. Вая Ян добавил, что в стране удалось сохранить "сплоченность и стабильность в обществе". "Российская экономика начала уверенно, стабильно восстанавливаться, отмечено улучшение основных экономических показателей, - добавил он. - Как добрый сосед, надежный партнер, хороший друг китайская сторона искренне рада вашим успехам".

Ван Ян поблагодарил Путина за высокую оценку саммита БРИКС, прошедшего в Китае, и награждение его орденом Дружбы. "Это для меня очень большая честь, я готов прилагать максимум усилий для продвижения китайско-российских отношений", - заверил вице-премьер. Он также поблагодарил Путина за уже вторую их встречу во Владивостоке и отметил, что считает это показателем внимания российского президента к необходимости укреплять дружбу между двумя странами и активизировать контакты РФ и КНР. Ван Ян отметил активное развитие Владивостока, который он посещает уже третий раз, и заявил, что считает это показателем развития России в целом.