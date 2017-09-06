Участники ВЭФ обсудили, как преференции для резидентов ТОР и корректировка фискальных платежей помогут развитию МСП на территории Дальнего Востока

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Будут созданы благоприятные условия кредитования малого и среднего бизнеса

"Для ТОРов у нас будут следующие ставки: по инвестиционным кредитам для среднего бизнеса — 8,9%, для малого бизнеса — 10,6%. Кредиты будут выдаваться на семь лет в объеме от 3 млн до 500 млн рублей. Обеспечением должен быть залог недвижимого имущества или движимого имущества, но мы будем стараться делать это максимально мягко", — Александр Браверман, генеральный директор АО "Корпорация "МСП".

"Мы создали специальные кредитные продукты, которые мы рассчитываем адаптировать в максимально быстрые сроки для предпринимателей. В первую очередь мы сейчас ориентируемся <…> на продукты по Дальневосточному гектару", — Дмитрий Голованов председатель правления АО "МСП Банк".

"Есть в том числе кредитные продукты, которые Фонд развития Дальнего Востока реализует на территории вместе с крупными банками: Сбербанком, ВТБ. Более 5 млрд рублей уже выдано 369 субъектам под 10 % годовых. Мы охватываем те отрасли, которые не охвачены корпорацией МСП: торговля, сфера услуг", — Владимир Солодов, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО.

Режим ТОР на Дальнем Востоке стимулирует развитие малого и среднего бизнеса

"Сегодня на Дальнем Востоке мы видим, что инструменты начинают работать, и видим, что есть результаты по развитию малого и среднего бизнеса. Из 347 резидентов ТОРов 80 % — это малый и средний бизнес. Из 465 резидентов свободного порта 90 % — это малый и средний бизнес. Пороговое значение инвестиций для вхождения в ТОР сегодня 500 тыс. рублей", — Владимир Солодов.

"У нас есть прозрачные процедуры, каким образом создаются новые ТОР и свободный порт Владивосток. Они устанавливаются решениями правительства РФ с прозрачной системой обоснования, основой которой является интерес инвесторов", — Владимир Солодов.

ПРОБЛЕМЫ

Высокая фискальная нагрузка на малый и средний бизнес

"Проблема возросшей налоговой нагрузки по имущественным налогам — налог на имущество организаций и налог на имущество физических лиц, исчисляемые из кадастровой стоимости объектов недвижимости. В большинстве регионов Дальнего Востока прошла переоценка кадастровой стоимости", — Борис Белобородов, директор ООО "Внешсервис".

"Мы считаем несправедливым еще один вопрос. На отдаленных северных территориях, которые оторваны от материка, обязательство предпринимателей, возложенное государством, на оплату дороги и дополнительных отпусков работникам. У нас это 24 дня дополнительных. Перелет из Магаданской области достигает до 40 тыс. [рублей] на одного работника. Малый бизнес не может нести такие расходы. Мы подсчитали, что в среднем на 20% от фонда оплаты труда платим больше, чем другие регионы России", — Алексей Мостовщиков, генеральный директор ООО "Твой Выбор".

Трудности получения малым и средним бизнесом банковских кредитов

"На данный момент банки требуют стаж ведения деятельности не менее 6 месяцев. В то же время на региональном уровне существуют фонды поддержки предпринимательства, которые предоставляют гарантии и поручительства за счет средств федерального бюджета, и они не осваиваются. Почему, когда существуют такие фонды, банки начинающим предпринимателям не дают кредитные ресурсы, если у них нет стажа ведения деятельности", — Алексей Мостовщиков.

РЕШЕНИЯ

Уменьшение фискальной нагрузки на предприятия малого и среднего бизнеса

"Для того чтобы дать возможность малому бизнесу нормально вздохнуть и начать наконец работать и развиваться на Дальнем Востоке, есть два вида платежей, которые, на наш взгляд, должны быть откорректированы. Прежде всего, это взносы во внебюджетные фонды заработной платы наемных работников малого бизнеса. Надо вернуть совокупные ставки по взносам во внебюджетные фонды на уровень 16-18 %. При этом ужесточить ответственность за своевременное и правильное исчисление, перечисление этих взносов", — Борис Белобородов.

"Самый радикальный путь — расширить режим ТОР или одну из его разновидностей, свободного порта Владивосток, на всю территорию ДФО. Что касается ставки налога на имущество, я думаю, что было бы разумно и справедливо снизить максимальную ставку, которая установлена в Налоговом кодексе — 2 %, до уровня 1 %", — Борис Белобородов.

Финансирование профессиональной подготовки кадров для малого и среднего бизнеса

"Очень важно развивать кредитные продукты, которые позволяли бы предприятиям активно участвовать в подготовке кадров", — Илья Семин, директор АНО "Центр мониторинга развития промышленности".

"Ключевое — это работа с людьми. Большая задача лежит на вузах и университетах ДФО. Именно вузы могут стать тем фактором, который будет повышать и осведомленность, и мотивированность. Вплоть до инициативы сделать обязательным курс по предпринимательству в рамках регионального компонента", — Владимир Солодов.

Дополнительные кредитные инструменты для поддержки МСП

"Предэкспортное финансирование, на наш взгляд, как раз решает проблему кассовых разрывов и по своему целевому назначению должно решать проблему покрытия затрат на производство сельхозпродукции, на доведение до международного стандарта качества, на транспортировку и таможенное оформление", — Михаил Корсаков, директор по развитию бизнеса ООО "Агрофирма "Амур"".