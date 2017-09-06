WorldSkills: взаимодействие бизнеса и колледжей дает эффективную подготовку кадров

Заместитель гендиректора организации подчеркнул, что взаимодействие возможно благодаря изучению компаниями кадровых потребностей города

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Активное взаимодействие бизнеса с колледжами делает подготовку кадров более качественной, что способствует успешному развитию промышленных предприятий. Об этом заявил замгендиректора WorldSkills Russia Дмитрий Глушко.

"На Дальнем Востоке есть ряд хороших примеров. В городе Мирном есть очень сильно выстроенное взаимодействие компании "Алроса" и регионального колледжа, расположенного в этом городе, который по ряду компетенций умеет осуществлять качественную подготовку кадров, притом массовую", - сказал Глушко.

По его словам, это взаимодействие достигается тем, что компания очень глубоко погружена в определение того, какие компетенции нужны для предприятий города, участвует в формировании материальной базы колледжа, требований к уровню подготовленности специалистов, обеспечении расходными материалами. "В таком формате работает техникум в Белогорске, на базе которого компания "Транснефть" ежегодно осуществляет подготовку и переподготовку сотрудников", - отметил Глушко.