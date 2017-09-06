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6 сентября, 14:06
Кредиты на российские авто за рубежом будут субсидироваться через РЭЦ и иностранные банки

Минпромторг ранее заявлял, что намерен запустить программу субсидирования кредитов для физлиц, проживающих за рубежом, на покупку российских машин

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Субсидирование автокредитов для проживающих за рубежом физлиц на покупку отечественной техники будет проводиться через Российский экспортный центр и иностранные банки, сказал журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы будем субсидировать через российский экспортный центр зарубежные банки, которые будут выдавать кредиты", - сказал он.

Ранее Минпромторг сообщил, что намерен запустить программу субсидирования кредитов для физлиц, живущих за рубежом, на покупку российских автомобилей.

По словам министра, так Минпромторг хочет выровнять кредитные ставки за рубежом на покупку местных автомобилей и тех, что импортируются из РФ. В качестве примера министр тогда привел кредиты на покупку автомобиля Lada Vesta, которые физические лица за рубежом могут получить под 4-5% годовых в валюте. При этом ставки для местной автотехники составляют 0,2-0,5%, не более процента.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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