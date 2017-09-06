Бизнес-омбудсмен добавил, что предпринимателей волнуют административное давление и увеличение наказаний

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов считает возможным создание для бизнесменов Дальнего Востока специализированных отдельных судов по каждому виду спора по аналогии с тем, что практикуется в Китае. С таким предложением он выступил в среду в рамках сессии на ВЭФ-2017, посвященной инвестиционной привлекательности Дальнего Востока.

По его словам, в Гуанчжоу (Китай) в специальных экономических зонах были реализованы отдельные суды для предпринимателей. К примеру, суд по интеллектуальной собственности или морской суд.

"Сегодня очень важно внедрить (для бизнеса - прим. ТАСС) специальные институты для Дальнего Востока, которые могли бы сыграть ключевую роль для улучшения юридических юрисдикций. Можно использовать опыт Китая. Там в специальных экономических зонах были специальные суды для бизнеса", - отметил он.

По словам бизнес-омбудсмена, нужно продумать такой механизм для территорий опережающего развития (экономические зоны со льготными налоговыми условиями и упрощенными административными процедурами - прим.) Дальнего Востока и создать там специальную судебную коллегию для разрешения споров резидентов.

Бизнес боится давления

"Ситуация пока в целом по России не самая лучшая. Около 50% предпринимателей заявили о том, что они не верят, что орган государственной власти может быть успешным. И лишь 4% заявили о том, что верят в успешность судов", - пояснил Титов.

Бизнес-омбудсмен добавил, что больше всего бизнесменов волнует административное давление. "Сегодня больше 60% предпринимателей заявили о том, что административная нагрузка и наказания увеличиваются", - добавил он.

По его словам, Дальний Восток, располагая всего 4,4% предпринимателей от общего числа по России, имеет нагрузку на каждого бизнесмена по возбужденным административным делам в 2,4 раза больше, что составляет 10% от всех административных дел по России.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.