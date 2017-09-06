WorldSkills выступает за продолжение эксперимента с демонстрационным экзаменом в колледжах

В этом году экзамен прошел в 26 регионах РФ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Эксперимент по проведению в колледжах демонстрационного экзамена прошел в 2017 году в 26 регионах РФ, и эту практику надо продолжать, заявил генеральный директор движения "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Роберт Уразов.

"В этом году мы делали эксперимент с 26 регионами, который заключается в очень простой истории. Мы взяли чемпионатное задание, которое есть сейчас в чемпионатах WorldSkills, и переложили в финальную аттестацию тех ребят, которые выпускаются из образовательных учреждений. С нашей точки зрения, это надо продолжать", - сказал Уразов, выступая на панельной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Демонстрационный экзамен помогает определить у студентов и выпускников уровень знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность и выполнять работу по конкретной профессии или специальности в соответствии со стандартами WorldSkills Russia. Выпускники, сдавшие экзамен, получают возможность подтвердить свою квалификацию без прохождения дополнительных аттестационных испытаний.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, основанное в середине прошлого века, направленное на повышение престижа рабочих профессий. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 год.