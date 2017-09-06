{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
6 сентября, 14:55
JBIC сохраняет потенциальный интерес к финансированию "Арктик СПГ"

Для участия в проекте банка необходимо наличие японских партнеров

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Японский банк международного сотрудничества (JBIC) сохраняет потенциальный интерес к финансированию проекта "Арктик СПГ", однако о принятии конкретного решения говорить пока рано. Об этом главный управляющий директор банка Тадаси Маэда заявил корреспонденту ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Смотрите также
ВЭФ-2017. День первый. Онлайн

"Это возможно, но до этого предстоит пройти еще долгий путь", - сказал он, отметив, что у JBIC "есть потенциальный интерес" к проекту "Арктик СПГ".  Говоря о вопросах, которые необходимо решить для финансирования проекта, Маэда отметил важность наличия партнеров среди японских компаний.

JBIC осуществляет финансирование в форме экспортных кредитов для стимулирования японских компаний к участию в проекте. "Нам необходимы японские компании, которые будут участвовать в проекте, потому что мы просто предоставляем финансирование. При отсутствии японских партнеров мы не сможем предоставить финансирование", - пояснил он.

Ранее JBIC принял решение о выделении экспортного кредита на проект "Ямал СПГ" в размере 200 млн евро. В ноябре 2016 года Маэда в интервью ТАСС отметил, что это решение может открыть путь к инвестициям и в "Арктик СПГ", который реализуется на другой стороне полуострова Ямал.

"Арктик СПГ-2" - второй проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа, помимо "Ямала СПГ". Компания рассматривает возможность строительства нового завода СПГ на Гыданском полуострове, газ для сжижения будет поступать с Утреннего нефтегазоконденсатного месторождения.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Встреча Путина с представителями иностранных корпораций на ВЭФ-2017. Видеотрансляция
Максим Соколов: перечень вещей для бесплатного провоза на борту можно расширить
Таро Коно: эмоционально связан с будущим российско-японских отношений
Теги
ВЭФ-2017Арктика сегодняРоссияЯпония
Читать далее
Росрыболовство начало перезагрузку рыбной отрасли
6 сентября, 15:17
Итоги
Решения государственных компаний России. Дальневосточный приоритет
На ВЭФ обсудили проекты госкомпаний на Дальнем Востоке и необходимость формирования комплексной программы развития региона
6 сентября, 15:09
Донской: Монголия хочет создать с Россией ряд совместных предприятий в сфере АПК
6 сентября, 15:00
Зона свободной торговли между ЕврАзЭС и Монголией может быть создана в 2018 году
6 сентября, 14:59
Шерпа РФ в G20 связала рост ВВП Японии с усилением роли женщин в экономике страны
6 сентября, 14:59
Россия и Монголия подпишут программу о создании экономического коридора в 2018 году
6 сентября, 14:58
Итоги
"Ворота России в Азию": Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР
Эксперты обсудили, как модернизация транспортной инфраструктуры и развитие сотрудничества с иностранными партнерами помогут решить проблему снижения торговли с АТР
6 сентября, 14:58
Монголия намерена купить у России большой объем вакцины от ящура
6 сентября, 14:55
Минэнерго: строительство ТЭС в Тамани интересно нескольким российским компаниям
6 сентября, 14:52
ТОР "Курилы" привлечет не менее 7,5 млрд рублей частных инвестиций
6 сентября, 14:48
ВЦИОМ: россиян на Дальнем Востоке привлекают экология, возможности для бизнеса и общение
6 сентября, 14:42
Ушаков: у Москвы и Сеула прослеживаются общие подходы по урегулированию вокруг КНДР
6 сентября, 14:39
Итоги
ЖКХ и жилье. Что будет сделано?
Владивосток планирует привлекать японские компании для формирования комфортной городской среды и увеличивать конкуренцию на рынке жилищного строительства и производства стройматериалов
6 сентября, 14:36
Путин: властям важно знать о проблемах иностранного бизнеса на Дальнем Востоке
6 сентября, 14:31
Колобков: олимпийской сборной необходимо создать оптимальные условия на Дальнем Востоке
6 сентября, 14:21
Sollers планирует создать сборочное производство во Вьетнаме в 2018 году
6 сентября, 14:19
Призовые для победителей ОИ не изменятся и в 2018 году составят по 4 млн рублей
6 сентября, 14:15
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.