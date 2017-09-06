JBIC сохраняет потенциальный интерес к финансированию "Арктик СПГ"

Для участия в проекте банка необходимо наличие японских партнеров

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Японский банк международного сотрудничества (JBIC) сохраняет потенциальный интерес к финансированию проекта "Арктик СПГ", однако о принятии конкретного решения говорить пока рано. Об этом главный управляющий директор банка Тадаси Маэда заявил корреспонденту ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Это возможно, но до этого предстоит пройти еще долгий путь", - сказал он, отметив, что у JBIC "есть потенциальный интерес" к проекту "Арктик СПГ". Говоря о вопросах, которые необходимо решить для финансирования проекта, Маэда отметил важность наличия партнеров среди японских компаний.

JBIC осуществляет финансирование в форме экспортных кредитов для стимулирования японских компаний к участию в проекте. "Нам необходимы японские компании, которые будут участвовать в проекте, потому что мы просто предоставляем финансирование. При отсутствии японских партнеров мы не сможем предоставить финансирование", - пояснил он.

Ранее JBIC принял решение о выделении экспортного кредита на проект "Ямал СПГ" в размере 200 млн евро. В ноябре 2016 года Маэда в интервью ТАСС отметил, что это решение может открыть путь к инвестициям и в "Арктик СПГ", который реализуется на другой стороне полуострова Ямал.

"Арктик СПГ-2" - второй проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа, помимо "Ямала СПГ". Компания рассматривает возможность строительства нового завода СПГ на Гыданском полуострове, газ для сжижения будет поступать с Утреннего нефтегазоконденсатного месторождения.

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