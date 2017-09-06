Путин: властям важно знать о проблемах иностранного бизнеса на Дальнем Востоке

Президент на встрече с представителями деловых кругов отметил важность обратной связи с теми, кто хочет работать в России

"Нам важна обратная связь с теми, кто работает и хочет работать в России", - заявил он на встрече с представителями деловых кругов.

Глава государства поблагодарил участников встречи за то, что они приехали во Владивосток и за их интерес к работе на Дальнем Востоке. По его словам, иностранный бизнес в регионе работает в самых разных сферах - транспорте, добыче, переработке, медицине и других. "Такие встречи и для меня, и для моих коллег из администрации, правительства РФ всегда представляют известную ценность, потому что они дают возможность не только создать необходимую доверительную атмосферу, которая в высшей степени нужна, имею в виду, что бизнес в значительной степени связан с доверием между всеми участниками этого процесса", - подчеркнул президент. Он отметил, что ему важно услышать мнение предпринимателей об условиях ведения бизнеса в регионе, о проблемах, которые требуют внимания властей всех уровней, о мерах для улучшения делового климата, снятия административных барьеров.