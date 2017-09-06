{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
6 сентября, 14:31
Путин: властям важно знать о проблемах иностранного бизнеса на Дальнем Востоке

Президент на встрече с представителями деловых кругов отметил важность обратной связи с теми, кто хочет работать в России

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что российским властям важно знать об оценках и проблемах иностранного бизнеса, работающего на Дальнем Востоке.

Смотрите также
ВЭФ-2017. День первый. Онлайн

"Нам важна обратная связь с теми, кто работает и хочет работать в России", - заявил он на встрече с представителями деловых кругов.

Глава государства поблагодарил участников встречи за то, что они приехали во Владивосток и за их интерес к работе на Дальнем Востоке. По его словам, иностранный бизнес в регионе работает в самых разных сферах - транспорте, добыче, переработке, медицине и других. "Такие встречи и для меня, и для моих коллег из администрации, правительства РФ всегда представляют известную ценность, потому что они дают возможность не только создать необходимую доверительную атмосферу, которая в высшей степени нужна, имею в виду, что бизнес в значительной степени связан с доверием между всеми участниками этого процесса", - подчеркнул президент. Он отметил, что ему важно услышать мнение предпринимателей об условиях ведения бизнеса в регионе, о проблемах, которые требуют внимания властей всех уровней, о мерах для улучшения делового климата, снятия административных барьеров.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Встреча Путина с представителями иностранных корпораций на ВЭФ-2017. Видеотрансляция
Максим Соколов: перечень вещей для бесплатного провоза на борту можно расширить
Таро Коно: эмоционально связан с будущим российско-японских отношений
Теги
ВЭФ-2017РоссияПутин, Владимир Владимирович
Читать далее
Росрыболовство начало перезагрузку рыбной отрасли
6 сентября, 15:17
Итоги
Решения государственных компаний России. Дальневосточный приоритет
На ВЭФ обсудили проекты госкомпаний на Дальнем Востоке и необходимость формирования комплексной программы развития региона
6 сентября, 15:09
Донской: Монголия хочет создать с Россией ряд совместных предприятий в сфере АПК
6 сентября, 15:00
Зона свободной торговли между ЕврАзЭС и Монголией может быть создана в 2018 году
6 сентября, 14:59
Шерпа РФ в G20 связала рост ВВП Японии с усилением роли женщин в экономике страны
6 сентября, 14:59
Россия и Монголия подпишут программу о создании экономического коридора в 2018 году
6 сентября, 14:58
Итоги
"Ворота России в Азию": Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР
Эксперты обсудили, как модернизация транспортной инфраструктуры и развитие сотрудничества с иностранными партнерами помогут решить проблему снижения торговли с АТР
6 сентября, 14:58
Монголия намерена купить у России большой объем вакцины от ящура
6 сентября, 14:55
Минэнерго: строительство ТЭС в Тамани интересно нескольким российским компаниям
6 сентября, 14:52
ТОР "Курилы" привлечет не менее 7,5 млрд рублей частных инвестиций
6 сентября, 14:48
ВЦИОМ: россиян на Дальнем Востоке привлекают экология, возможности для бизнеса и общение
6 сентября, 14:42
Ушаков: у Москвы и Сеула прослеживаются общие подходы по урегулированию вокруг КНДР
6 сентября, 14:39
Итоги
ЖКХ и жилье. Что будет сделано?
Владивосток планирует привлекать японские компании для формирования комфортной городской среды и увеличивать конкуренцию на рынке жилищного строительства и производства стройматериалов
6 сентября, 14:36
Колобков: олимпийской сборной необходимо создать оптимальные условия на Дальнем Востоке
6 сентября, 14:21
Sollers планирует создать сборочное производство во Вьетнаме в 2018 году
6 сентября, 14:19
Призовые для победителей ОИ не изменятся и в 2018 году составят по 4 млн рублей
6 сентября, 14:15
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.