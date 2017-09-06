Колобков: олимпийской сборной необходимо создать оптимальные условия на Дальнем Востоке

По словам министра спорта, подготовка к зимней Олимпиаде в чем-то сложнее, чем к летней

"Я поеду на Сахалин, в Хабаровск, и мы уже поговорим конкретно о тех базах, которые могут принять олимпийцев. Конечно, мы должны создать для них оптимальные условия. Имею в виду не только спортивные условия, но и комфорт проживания, хорошее питание, безопасность, медицину. Здесь должно быть сделано все для того, чтобы наши спортсмены могли без проблем тренироваться на протяжении 10-15 дней и подвести себя к главному старту четырехлетия в наилучшей форме", - подчеркнул министр спорта.

По словам Колобкова, тренироваться на Дальнем Востоке в преддверии зимних Игр 2018 года и летних 2020 года большая часть сборных России. В 2018 году Олимпиада пройдет в Пхенчхане (Южная Корея), в 2020-м - в Токио (Япония).

Собеседник ТАСС рассказал, что в четверг на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) состоится закладка Международного центра дзюдо. "Я думаю, что достаточно быстро, в течение двух лет - к Олимпиаде 2020 года - база будет создана. Дзюдоисты уже планируют готовиться на ней к Играм в Токио", - сообщил он.

По словам министра спорта, подготовка к зимней Олимпиаде в чем-то сложнее, чем к летней. "Очень плотный календарь, соревнования продолжаются прямо до старта Олимпиады. Вы помните, что к Играм в Сочи наши команды готовились, по сути, за границей, потому что переезжали с одного этапа Кубка мира на другой - как они уехали в ноябре, так тут почти и не появлялись до начала февраля", - отметил Колобков.

Зимние Олимпийские игры 2022 года также пройдут в Азиатско-Тихоокеанском регионе - в Пекине. По мнению Колобкова, к пекинским Играм российским спортсменам уже не обязательно готовиться в схожем часовом поясе, но у китайской столицы есть своя специфика. "Возможно, лучше готовиться в Иркутске, возможно - в Хабаровске, хоть он и подальше, но я, например, когда был спортсменом и выступал в Пекине, даже не акклиматизировался, потому что разница во времени не такая и большая - четыре часа. Но в Пекине тяжело само по себе, там высокая влажность и сильно загрязнен воздух; при этом там будет два кластера, и один будет сильно отдален от другого", - отметил он.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.