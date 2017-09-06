{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
6 сентября, 14:21
Колобков: олимпийской сборной необходимо создать оптимальные условия на Дальнем Востоке
© Владимир Гердо/ТАСС

По словам министра спорта, подготовка к зимней Олимпиаде в чем-то сложнее, чем к летней

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Сборные России должны готовиться на Дальнем Востоке к Олимпийским играм в оптимальных условиях. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Колобкова, тренироваться на Дальнем Востоке в преддверии зимних Игр 2018 года и летних 2020 года большая часть сборных России. В 2018 году Олимпиада пройдет в Пхенчхане (Южная Корея), в 2020-м - в Токио (Япония).

"Я поеду на Сахалин, в Хабаровск, и мы уже поговорим конкретно о тех базах, которые могут принять олимпийцев. Конечно, мы должны создать для них оптимальные условия. Имею в виду не только спортивные условия, но и комфорт проживания, хорошее питание, безопасность, медицину. Здесь должно быть сделано все для того, чтобы наши спортсмены могли без проблем тренироваться на протяжении 10-15 дней и подвести себя к главному старту четырехлетия в наилучшей форме", - подчеркнул министр спорта.

Смотрите также
Призовые для победителей ОИ не изменятся и в 2018 году составят по 4 млн рублейКолобков: подготовка сборной России к ОИ-2018 на Дальнем Востоке полностью спланированаКоординационная комиссия МОК довольна подготовкой Пхенчхана к ОИ-2018Колобков: ряд сборных РФ планируют провести в Южной Корее финальный этап подготовки к ОИ

Собеседник ТАСС рассказал, что в четверг на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) состоится закладка Международного центра дзюдо. "Я думаю, что достаточно быстро, в течение двух лет - к Олимпиаде 2020 года - база будет создана. Дзюдоисты уже планируют готовиться на ней к Играм в Токио", - сообщил он.

По словам министра спорта, подготовка к зимней Олимпиаде в чем-то сложнее, чем к летней. "Очень плотный календарь, соревнования продолжаются прямо до старта Олимпиады. Вы помните, что к Играм в Сочи наши команды готовились, по сути, за границей, потому что переезжали с одного этапа Кубка мира на другой - как они уехали в ноябре, так тут почти и не появлялись до начала февраля", - отметил Колобков.

Зимние Олимпийские игры 2022 года также пройдут в Азиатско-Тихоокеанском регионе - в Пекине. По мнению Колобкова, к пекинским Играм российским спортсменам уже не обязательно готовиться в схожем часовом поясе, но у китайской столицы есть своя специфика. "Возможно, лучше готовиться в Иркутске, возможно - в Хабаровске, хоть он и подальше, но я, например, когда был спортсменом и выступал в Пекине, даже не акклиматизировался, потому что разница во времени не такая и большая - четыре часа. Но в Пекине тяжело само по себе, там высокая влажность и сильно загрязнен воздух; при этом там будет два кластера, и один будет сильно отдален от другого", - отметил он.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Встреча Путина с представителями иностранных корпораций на ВЭФ-2017. Видеотрансляция
Максим Соколов: перечень вещей для бесплатного провоза на борту можно расширить
Таро Коно: эмоционально связан с будущим российско-японских отношений
Теги
ВЭФ-2017Олимпиада-2018
Читать далее
Росрыболовство начало перезагрузку рыбной отрасли
6 сентября, 15:17
Итоги
Решения государственных компаний России. Дальневосточный приоритет
На ВЭФ обсудили проекты госкомпаний на Дальнем Востоке и необходимость формирования комплексной программы развития региона
6 сентября, 15:09
Донской: Монголия хочет создать с Россией ряд совместных предприятий в сфере АПК
6 сентября, 15:00
Зона свободной торговли между ЕврАзЭС и Монголией может быть создана в 2018 году
6 сентября, 14:59
Шерпа РФ в G20 связала рост ВВП Японии с усилением роли женщин в экономике страны
6 сентября, 14:59
Россия и Монголия подпишут программу о создании экономического коридора в 2018 году
6 сентября, 14:58
Итоги
"Ворота России в Азию": Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР
Эксперты обсудили, как модернизация транспортной инфраструктуры и развитие сотрудничества с иностранными партнерами помогут решить проблему снижения торговли с АТР
6 сентября, 14:58
Монголия намерена купить у России большой объем вакцины от ящура
6 сентября, 14:55
Минэнерго: строительство ТЭС в Тамани интересно нескольким российским компаниям
6 сентября, 14:52
ТОР "Курилы" привлечет не менее 7,5 млрд рублей частных инвестиций
6 сентября, 14:48
ВЦИОМ: россиян на Дальнем Востоке привлекают экология, возможности для бизнеса и общение
6 сентября, 14:42
Ушаков: у Москвы и Сеула прослеживаются общие подходы по урегулированию вокруг КНДР
6 сентября, 14:39
Итоги
ЖКХ и жилье. Что будет сделано?
Владивосток планирует привлекать японские компании для формирования комфортной городской среды и увеличивать конкуренцию на рынке жилищного строительства и производства стройматериалов
6 сентября, 14:36
Sollers планирует создать сборочное производство во Вьетнаме в 2018 году
6 сентября, 14:19
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.