Владивосток планирует привлекать японские компании для формирования комфортной городской среды и увеличивать конкуренцию на рынке жилищного строительства и производства стройматериалов

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

На благоустройство в ДФО выделено более 40 млрд рублей

"Сегодня мы впервые выделяем такие большие средства. Общий объем средств с учетом софинансирования со стороны субъектов РФ на благоустройство и развитие городской среды — порядка 42 млрд рублей. <...> По Владивостоку в этом году на благоустройство направлено более 149 млн рублей, в том числе 87 млн — это средства из федерального бюджета", — министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

Дальний Восток развивается опережающими темпами

"Только за первое полугодие 2017 года объем производства увеличился более чем на 3 %, это в 1,5 раза выше, чем в среднем по России. Та же самая тенденция наблюдается в сфере инвестиций. Индекс роста инвестиций — 120 %, это тоже в четыре раза выше, чем в среднем по РФ. <...> Объем производства работ в строительстве — 117 % за первую половину 2017 года. При том что в среднем по РФ — 1,6 %", — заместитель министра по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

В ДФО появится 110 тыс. новых рабочих мест

"Эти инвестиции дадут в перспективе до 2025 года около 110 тыс. новых рабочих мест. 68 тыс. рабочих мест — это уже заключенные с инвесторами соглашения. На Дальний Восток в ближайшие 7–8 лет по концепции демографической политики Дальнего Востока должны приехать эти рабочие кадры", — Сергей Качаев.

ПРОБЛЕМЫ

Нехватка и дороговизна жилья

"Сложились несколько тенденций в жилищной сфере, которые усложняют решение задачи. Например, стоимость жилья на Дальнем Востоке одна из самых высоких — в 1,4 раза выше, чем в среднем по РФ. Во Владивостоке средняя стоимость жилья — 95 тыс. рублей за кв. м. Владивосток занимает четвертое место среди всех российских городов. <...> Жилья вводится в среднем в 1,5 раза меньше, чем в среднем по РФ", — Сергей Качаев.

"Коснусь стоимости жилья. Действительно ситуация достаточно непростая, и цена, на наш взгляд, <...> на взгляд экспертов и аналитиков, завышена", — Михаил Мень.

Отсутствие планов развития Владивостока

"Посмотрев вчера большинство строек, мы видим, что нет никакой системной работы в городе с планами развития территорий. Преобладает точечная застройка — без формирования кварталов, без определения четких правил высотности, без разработки правил землепользования и застройки", — Александр Плутник, гендиректор АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" (АИЖК).

Сложности с получением площадей под строительство во Владивостоке

"На примере Владивостока мы все знаем, как сложно получить площадку под строительство жилья в связи с различными ограничениями, особыми территориями, зонами. <…> Это задерживает развитие жилищного строительства", — Сергей Качаев.

РЕШЕНИЯ

Вовлечение граждан в принятие решений

"Самое главное и новое в этом проекте — это вовлечение граждан в принятие решений. Пока у нас практики такой не было ни в одной из отраслей. Мы уже начинаем подводить первые итоги, основные итоги будут в конце года подводиться, но сегодня можно с уверенностью говорить о том, что в подавляющем большинстве субъектов, в том числе и на Дальнем Востоке, такая работа проводится", — Михаил Мень.

Ликвидация монополии на строительном рынке ДФО и развитие ипотеки

"С 1 января 2017 года в обязательном порядке в 27 государственных программах должны появиться так называемые дальневосточные разделы <…>. В этих специальных разделах должны быть сформированы мероприятия и сконцентрированы ресурсы для решения задач в сфере жилья и ЖКХ. Первое, что на наш взгляд необходимо, — принять меры по ликвидации локального монополизма и развитию конкуренции на рынке жилищного строительства и производства стройматериалов. <…> Второе направление, с нашей точки зрения — это развитие ипотеки", — Сергей Качаев.

"Что касается ипотечной ставки, здесь, конечно, возможны специальные программы с теми предприятиями, которые приходят на территории опережающего развития", — Александр Плутник.

Привлечение японских партнеров для развития городской среды Владивостока

"Владивосток — очень красивый город, который обладает очень большим потенциалом, который мы хотели бы развить, с тем чтобы этот город был международным центром", — Такэси Накавакэ, исполнительный вице-президент, руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами, руководитель центра международного маркетинга Nikken Sekkei Ltd.

"Смысл нашей российско-японской группы по городской среде в том, чтобы знания и компетенции максимально внедрить в российскую реальность", — замминистра строительства и ЖКХ Российской Федерации Андрей Чибис.

"Вот этот шанс, который предоставляется Дальнему Востоку, а именно — формирование комфортной городской среды не только средствами благоустройства, не только средствами совершенствования ЖКХ, но и просто средствами строительства. Поэтому Владивосток может быть центром нового урбанистического эксперимента", — партнер КБ "Стрелка" Алексей Муратов.