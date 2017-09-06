В настоящее время идет обсуждение условий промсборки, сообщил генеральный директор компании Вадим Швецов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Автомобилестроительный холдинг Sollers планирует создать сборочное производство во Вьетнаме в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Вадим Швецов в кулуарах ВЭФ.

"Перспектива старта [предприятия] - это следующий год, в этом году уже ничего не произойдет", - сказал он.

Как пояснил Швецов, сейчас идут переговоры во Вьетнаме, существует ряд вопросов технического плана, в частности, идет обсуждение условий промсборки. "Мы согласовываем инвестиционные условия входа. У правительства Вьетнама тоже есть промсборка и соответствующие условия по локализации, по созданию рабочих мест, по вопросам инвестиций", - прокомментировал он.

В начале июля Швецов сообщил ТАСС, что Sollers может создать во Вьетнаме совместное сборочное производство с начальной мощностью 1 тыс. автомобилей в год.

В конце июня президент России Владимир Путин заявил, что российско-вьетнамский инвестиционный фонд планирует вложить $500 млн в несырьевые проекты. Также обсуждалась перспектива сборки во Вьетнаме автомобилей ГАЗ, "КамАЗ" и УАЗ.

По итогам первого полугодия 2017 года УАЗ, (входит в структуру концерна "Соллерс") увеличил экспорт легковых и легких коммерческих автомобилей УАЗ более чем в два раза, до 1 тыс. 911 единиц.

В 2017 году УАЗ заключил ряд дистрибьютерских договоров с партнерами из Западной Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Также компания начала поставки в такие страны, как Гондурас, Китай, Либерия, Мали, Мьянма, Парагвай, Филиппины, Эквадор.

Sollers - российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с такими автопроизводителями, как Ford, SsangYong и Mazda. Концерн владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники УАЗ, корейские SsangYong, а также бензиновые и дизельные двигатели ЗМЗ.

Мажоритарным акционером Sollers является его генеральный директор - Вадим Швецов.

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