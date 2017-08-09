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6 сентября, 14:39
Ушаков: у Москвы и Сеула прослеживаются общие подходы по урегулированию вокруг КНДР

Как отметил помощник главы государства, Владимир Путин подробно рассказал Мун Чжэ Ину о предложениях РФ в российско-китайской дорожной карте по урегулированию ситуации

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Некоторые общие подходы у РФ и Южной Кореи по урегулировании ситуации вокруг КНДР прослеживаются, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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"Некоторые моменты совпадающие прослеживаются. Мне кажется, их даже стало больше после того, как мы поговорили и по телефону, и сегодня был подробный диалог", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, сблизились ли позиции РФ и Южной Кореи по урегулированию ситуации вокруг КНДР.

Помощник президента отметил, что в ходе встречи президент России Владимир Путин подробно рассказал южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину о предложениях РФ, которые изложены в российско-китайской дорожной карте по урегулированию ситуации. "Он очень много рассказывал, как перейти к переговорному треку", - добавил Ушаков. Помощник президента также повторил тезисы Путина о том, что ситуацию вокруг КНДР невозможно разрешить с помощью санкций.

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