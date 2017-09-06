Шерпа РФ в G20 связала рост ВВП Японии с усилением роли женщин в экономике страны

Светлана Лукаш отметила, что в России пока нет практики "свободно и без ухмылок обсуждать" вопрос равенства женщин

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. ВВП Японии вырос с того момента, когда страна приняла решение о повышении роли женщин в экономике. На это обратила внимание шерпа Российской Федерации в "двадцатке" (G20), заместитель начальника Экспертного управления президента России Светлана Лукаш, выступая в среду на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), посвященной усилению роли женщин в интересах экономического роста.

"То, что на разных площадках обсуждается вопрос равенства женщин, это необходимо, - уверена она. - У нас нет практики свободно и без ухмылок обсуждать эти вопросы".

"Но на самом деле это очень прагматическая вещь, - подчеркнула шерпа РФ в G20. - Самый яркий пример - это Япония, которая еще три-четыре года назад объявила о том, что необходимо усиливать роль женщин в экономике, и сейчас, по-моему, благодаря этой политике у них прирост стал на 0,2 или 0,3 процентных пункта ВВП".

Она обратила внимание на то, что многие международные форматы также уделяют внимание данной проблеме. "Группа двадцати приняла коллективное обязательство о сокращении разрыва в занятости мужчин и женщин к 2025 году", - привела пример Лукаш. При этом она призналась, что сама за все время работы не сталкивалась с дискриминацией.

Третий ВЭФ проходит во Владивостоке 6-7 сентября. ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.