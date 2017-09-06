Минэнерго: строительство ТЭС в Тамани интересно нескольким российским компаниям

Конкурс будет объявлен до конца года

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Несколько российских компаний потенциально заинтересованы в строительстве тепловой электростанции (ТЭС) в Тамани, конкурс на строительство которой Минэнерго РФ планирует объявить до конца этого года. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко в кулуарах ВЭФ-2017.

"У нас есть несколько потенциальных интересантов, очень серьезных. Кто - говорить не буду. Это компании, которые являются резидентами РФ", - сказал он.

Замминистра отметил, что постановление о проведении конкурса на ТЭС в Тамани выйдет по итогам проведения правительственной комиссии по развитию электроэнергетики.

"Мы все проведем, как только выйдет постановление, и все до конца года", - сказал он.

Ранее конкурс на строительство электростанции был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Минэнерго после этого пересмотрело ценовые параметры тендера, а также технические требования к оборудованию. Кравченко до этого говорил журналистам, что Минэнерго не видит рисков очередного переноса сроков проведения конкурса на строительство энергомощностей в Тамани.

Кравченко отметил, что по условиям нового конкурса технические характеристики объекта не изменились. Мощность объекта порядка 450 МВт. Но были изменены финансовые условия.

"Во-первых, мы поменяли в сравнении с прошлым годом формулу цены, она у нас сделана по принципу конкурса в Саках (на западе Крыма), когда мы цену рассчитываем окончательную, без корректировок на норму доходности - мы ее туда уже заложили. То есть все это - конечная цена, которую будет получать генератор, победитель конкурса, вне зависимости от изменений конъюнктуры на рынке, изменения процентных ставок", - сказал Кравченко.