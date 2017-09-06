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6 сентября, 14:48
ТОР "Курилы" привлечет не менее 7,5 млрд рублей частных инвестиций

На территории опережающего развития будут созданы около 700 рабочих мест

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Новая территория опережающего развития (ТОР) "Курилы", которая создана на острове Шикотан в Сахалинской области, привлечет не менее 7,5 млрд рублей частных инвестиций. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) Владимир Печурчик.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании ТОР "Курилы" на острове Шикотан в селе Малокурильское 23 августа.

"Создание ТОР "Курилы" обеспечит не менее 700 новых рабочих мест и привлечет более 7,5 млрд рублей частных инвестиций", - сказал он в ходе презентации ТОР на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), добавив, что результатом экономической деятельности новых предприятий ТОР станут налоговые поступления в региональный бюджет, которые с 2017 по 2026 годы превысят 3,8 млрд рублей.

Одним из первых резидентов ТОР, по словам Печурчика, станет рыбокомбинат, строительство которого планируется завершить до 2020 года. "Заявка на получение статуса резидента ТОР уже направлена инвестором в КРДВ, и мы ожидаем, что в ближайшие дни компания уже официально получит статус резидента", - уточнил он.

Печурчик добавил, что резидентами ТОР могут стать еще несколько предприятий, занимающихся рыбодобычей и переработкой морепродуктов, а также горно-перерабатывающий комплекс. "Мы также считаем, что перспективна реализация проектов в сфере туризма", - отметил представитель КРДВ.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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