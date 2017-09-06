Эксперты обсудили, как модернизация транспортной инфраструктуры и развитие сотрудничества с иностранными партнерами помогут решить проблему снижения торговли с АТР

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Россия намерена развивать торговлю в восточном направлении, а Дальний Восток обладает для этого колоссальными возможностями

"Я бы хотел прокомментировать название сессии — "Ворота России в Азию". Нет никаких ворот. Россия сама — Евразия <…> Еще я слышал, сегодня несколько раз прозвучало о повороте России на Восток <…>. Президент Путин не объявлял о повороте на Восток, а давал четкие инструкции нам, правительству Российской Федерации, развивать торговлю восточного направления. <…> И конечно, мы не собираемся никуда поворачиваться. Поворачиваться — это значит к кому-то повернуться задом, извините, или спиной", — Игорь Шувалов, первый заместитель председателя правительства РФ.

"Тем не менее возможности, как я уже говорил, велики и конъюнктура тоже хорошая. Несмотря на то, что многие говорят о том, что замедляется азиатский рост <…> потребление растет и потребление растет стабильными и даже опережающими темпами. <…> И вот здесь возможности для Дальнего Востока колоссальные", — Игорь Макаров, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ).

Создаются инвестиционные платформы для сотрудничества российских и азиатских инвесторов

"РФПИ уже проинвестировал более 100 млрд рублей с нашими партнерами, из которых средства РФПИ составили 30 млрд, а более 70 млрд — это в основном китайские, а также ряд других азиатских инвесторов. <…> И для нас очень важно, что мы создали ряд платформ. Есть российско-китайский инвестфонд, который сделал более 15 сделок. Завтра мы объявляем о финализации документа по созданию российско-японского фонда", — Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций.

ПРОБЛЕМЫ

Продолжающийся инвестиционный спад во взаимоотношениях с АТР

"Торговля с Евросоюзом растет потихонечку. Торговля со многими странами АТР — она мизерная и, так сказать, не увеличивается. <…> Нужны, видимо, какие-то новые подходы", — Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Дефицит населения

"Один барьер остается. И он остается непреодолимым. И в будущем он будет непреодолим. Это очень маленькое население — всего лишь шесть миллионов. Это очень, соответственно, малоемкий внутренний рынок. Это естественно расселенное население, что не позволяет обеспечить эффект концентрации", — Игорь Макаров.

Неравные условия торговли для российских участников в АТР

"Во Вьетнаме, с которым мы недавно заключили соглашение, 80 % импорта поступает из стран, с которым у Вьетнама есть соглашение о свободной торговле. И понятно, что когда мы сталкиваемся с такими неравными условиями, для нас отсутствие соглашений и отсутствие диалога по этим соглашениям — это прямой барьер для экспорта", — Павел Кадочников, президент Фонда "Центр стратегических разработок".

РЕШЕНИЯ

Развитие сотрудничества с иностранными партнерами

"В частности, например, наш партнер CP Group. Тайская компания с оборотом 65 миллиардов долларов, которая имеет дистрибуторские сети по всем рынкам Азии, фактически №1 в этом. И проекты, которые мы реализуем с ними, фактически сразу получают дистрибуцию на азиатских рынках — привлечение таких партнеров крайне важно", — Кирилл Дмитриев.

Развитие транспортных коммуникаций

"Дальний Восток и префектуру Тоттори, и другие регионы японо-морского побережья надо связывать паромным и другим морским сообщением. Таким образом, мы можем сделать из этого ворота в Азию. <…> Если мы сможем связать эти области и связать прилежащие регионы Китая, это создаст новые условия для наших проектов на Дальнем Востоке, мы сможем более активно работать вместе", — Синдзи Хираи, губернатор префектуры Тоттори (00.24.32).

Оптимизация тарифной политики

"Сейчас около 350 тысяч тонн российского импорта из Азии в Россию приходит в порты Северо-Востока, которые, как известно, глубоко загружены. <…> Очевидно, что этот груз должен идти непосредственно через Дальний Восток в центр России. Изменяя тарифную политику российских железных дорог, мы можем уже сегодня, сейчас привлечь этот груз на российский Дальний Восток", — Лейла Мамедзаде, генеральный директор Группы "Сумма".

Развитие режима Свободного порта Владивосток

"Мы давно уже говорим о порте Зарубино, который очевидно может выступать таким большим хабом для китайского груза, для японского, частично — для корейского груза. Тем не менее для того, чтобы эти проекты Свободного порта заработали, они требуют дальнейшей проработки самой законодательной и регуляторной базы вокруг этого", — Лейла Мамедзаде.

Интеграция торгового регулирования ЕАЭС со странами АТР

"У нас запущено семь переговорных треков, и у нас нет типового соглашения. <…> Мы как раз являемся сторонниками того, чтобы никакой конкуренции не было — только синергия наших разных, разнообразных и компетенций, и задач, которые мы можем решить в соглашениях", — Вероника Никишина.

Обязательная включенность бизнеса в переговорные процессы

"Бизнес активно работает. У нас функционирует консультативный совет Евразийской комиссии. <…> Например, по соглашению с Китайской Народной Республикой, не преференциальному соглашению, мы очень плотно работали с Евразийской комиссией по составлению перечня проблем, которые бизнес видит в случае заключения соглашения", — Александр Шохин.