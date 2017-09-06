Монголия намерена купить у России большой объем вакцины от ящура

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской подчеркнул, что Монголия интересуется большими объемами вакцины

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Россия обсуждает с Монголией продажу большого объема вакцины от ящура, который бушует в этой стране. Об этом ТАСС сказал сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Монголии, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской в кулуарах ВЭФ.

"Да, Монголия интересуется нашей сельхозпродукцией. Минсельхоз сегодня обсуждал эту тему. Речь шла о расширении поставок вакцины от ящура. У них большое поголовье скота, но оно все заражено. Мы в свое время поставляли вакцину против ящура, и поэтому хотим восстановить", - сказал он.

Донской пояснил, что Монголия интересуется большими объемами вакцины - десятками тысяч единиц, но не стал называть конкретные цифры.

Донской сообщил, что на ближайшей межправкомиссии, которая пройдет в Иркутске в октябре, перечень направлений для сотрудничества двух стран будет существенно дополнен.