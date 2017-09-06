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6 сентября, 15:00
Донской: Монголия хочет создать с Россией ряд совместных предприятий в сфере АПК

Глава Минприроды отметил, что Монголию также интересуют поставки из России кормов и пшеницы и сельскохозяйственной техники.

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Монголия проявляет интерес к созданию совместных с Россией предприятий в области агропромышленного комплекса, сказал ТАСС сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Монголии, глава Минприроды РФ Сергей Донской в кулуарах ВЭФ.

"Мы, межправкомиссия, заинтересованы, чтобы наш бизнес создавал СП, чтобы урегулировать вопросы, повышать эффективность. С той стороны (Монголия) такой интерес есть, с этой (с стороны России) пока рассматриваем", - сказал он.

Министр сказал, что Монголию также интересуют поставки из России кормов и пшеницы и сельскохозяйственной техники.

"Пока крупных поставок не было, они интересуются, рассматривают и впоследствии будут принимать решение", - добавил Донской и заметил, что на ближайшей межправкомиссии, которая пройдет в Иркутске в октябре, перечень направлений для сотрудничества двух стран будет существенно дополнен.

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Теги
ВЭФ-2017МонголияРоссияДонской, Сергей Ефимович
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