На ВЭФ обсудили проекты госкомпаний на Дальнем Востоке и необходимость формирования комплексной программы развития региона

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Госкомпании играют важную роль в развитии Дальнего Востока

"В ближайшее время объем транзита между Азией и Европой может достигнуть €200 млрд. Строительство логистического центра в Хабаровске — 800 тыс. рабочих мест, это 5 млрд рублей инвестиций, это серьезная экономическая активность", — Николай Подгузов, гендиректор ФГУП "Почта России".

"Что касается Дальнего Востока, то было реализовано компанией свыше 70 мероприятий по пяти основным направлениям", — Алексей Шило, гендиректор центра фирменного транспортного обслуживания ОАО "Российские железные дороги".

"Наш большой инвестпроект, который мы реализовали на Дальнем Востоке, — это строительство оптоволокна от Сахалина до Магадана и Камчатки". <…> Сделали его за два года вместо одного", — Алексей Сапунов, вице-президент ОАО "Ростелеком", директор макрорегионального филиала "Дальний Восток".

Группа компаний "РусГидро" — это по сути 90% генерации электроэнергии, 80% генерации тепла на территории Дальнего Востока", — Сергей Толстогузов, заместитель гендиректора ПАО "РусГидро", директор дивизиона "Дальний Восток".

"Почта России" в партнерстве с "Почта Банком" оказывает финансовые услуги. …Почта Банк" предлагает интернет-банкинг. <…> Услугами "Почта Банка" можно пользоваться в удаленном формате", — Николай Подгузов.

"В 2017–2018 годах более 1 тыс. лечебно-профилактических учреждений будут подключены к интернету", — Алексей Сапунов.

Требуется комплексная программа развития региона

"Наверное, сегодня назрел тот момент, когда необходимо сделать комплексную программу развития Дальнего Востока", — Сергей Толстогузов.

ПРОБЛЕМЫ

Низкая доступность сетей интернета и связи в ряде регионов

"В Чукотском автономном округе эта величина не превышает 10%. В Якутии и Магаданской области — 43%", — Артур Ниязметов, замминистра РФ по развитию Дальнего Востока.

Недостаточная активность строительства нового жилья и проблемы ипотечного кредитования

"Темпы ввода жилья в полтора раза ниже, чем в среднем по РФ. Стоимость квадратного метра на первичном рынке на 16% дороже. Доля ветхого аварийного жилья в два с половиной раза превышает средние показатели по России", — Артур Ниязметов.

"Остро стоит вопрос ипотечного кредитования. Условия действующих программ не устраивают 52% дальневосточников. Недостаточную активность строительства нового жилья отмечают 42% жителей", — Артур Ниязметов.

Высокая стоимость железнодорожных перевозок и старение подвижного состава в ряде регионов

"Не удовлетворены стоимостью железнодорожных перевозок 28% населения Приморского края, более 40% населения Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной области", — Артур Ниязметов.

"Мы видим, что к 2020 году убытие составит порядка 40%. Даны соответствующие поручения по разработке механизма финансирования замены пригородного подвижного состава. В качестве одной из форм — приобретение в лизинг с господдержкой", — Алексей Шило.

Нехватка средств, выделяемых авиаперевозчикам на программу "плоских" тарифов

"На программу выделенные деньги закончились 16 июля", — Шамиль Курмашов, заместитель гендиректора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот".

РЕШЕНИЯ

Расширение программы субсидирования перелетов

"Она действует для молодежи до 23 лет, женщин старше 55 лет и мужчин в возрасте свыше 60 лет, а также для инвалидов <...>. Например, на Дальний Восток билет в одну сторону стоит 12 тыс. рублей. Туда и обратно — 22 тыс. Раньше билет в одну сторону стоил 35 тыс. — средний житель Дальнего Востока мог себе позволить съездить на Большую землю один раз в году. Сейчас мобильность увеличилась в результате введения "плоских" тарифов в три раза", — Шамиль Курмашов.

Поддержка региональных перевозок

"Компаний, которые воспользуются этим, будет гораздо больше, чем сейчас. <…> Сейчас из 109 городов летает только "Аврора", может, какие-то региональные компании. И только по 15 направлениям. <…> Я считаю, что это очень маленький процент. <…> Безусловно, между Охотском и Хабаровском нужно, чтобы перевозку осуществлял самолет с малой вместимостью", — Шамиль Курмашов.

Поддержка маломобильных и незащищенных групп граждан

"У нас есть Центр поддержки маломобильных граждан. <…> В 2017 году количество поездок и перевозок маломобильных граждан выросло в полтора раза", — Алексей Шило.

"Мы предоставляем во всех наших отделениях услуги маломобильным гражданам, в случае необходимости оказываем эти услуги и на дому", — Николай Подгузов.

Обеспечение роста ипотечного кредитования и разработка стандартов комфортного жилья

"Мы разрабатываем стандарты для всей России, но пилоты, которые делаем на основании этих стандартов, реализуем здесь, на Дальнем Востоке", — Денис Филиппов, заместитель гендиректора АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования".