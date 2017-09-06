Потенциал и проблемы

В этом году правительство РФ выделило квоты на вылов рыбы под обязательства построить новые рыболовные суда на российских верфях или рыбоперерабатывающие заводы

По словам президента ПАО "Тихоокеанская инвестиционная группа" (реализует высокодоходные инвестиционные проекты на Дальнем Востоке - прим. ТАСС), Сергея Дарькина, строительству новых судов мешает неопределенность на рынке.

Правда, пока использовать полностью этот потенциал не удается из-за существующих проблем. По данным, приведенным на сессии, рыбодобывающий флот на Дальнем Востоке изношен более чем на 80%. Сейчас средний возраст судов составляет 25 лет, а доля новых судов возрастом менее 10 лет не превышает 10%.

Если говорить о Дальнем Востоке, то здесь на данный момент сконцентрировано 30% запасов водных биоресурсов Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Состояние рыбы Мирового океана в отдельных сегментах ухудшается и требует сокращения промыслового пресса. Есть все основания считать, что при сохранении подобных тенденций в будущем морская дикая рыба, в частности белая, может перейти в категорию премиальных продуктов, а это другие цены, другая инвестиционная привлекательность", - уточнил Шестаков.

По словам Шестакова, последние 10 лет спрос на потребление рыбы удовлетворяется за счет ее товарного выращивания, которое уже практически достигло добычи рыбы в Мировом океане.

Получатели квот в начале 2018 года получат долгосрочное право ежегодно вылавливать на Дальнем Востоке более 500 тыс. тонн наиболее востребованных на рынке водных биоресурсов.

Один из механизмов, который в этом году был запущен правительством РФ для развития рыбной отрасли, - выделение квот на вылов рыбы под обязательства построить новые рыболовные суда на российских верфях или рыбоперерабатывающие заводы.

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Рыбная отрасль РФ является привлекательной для инвестиций. Для ее более динамичного развития запущена новая модель, обеспечивающая опережающий рост совокупного вклада отрасли в ВВП, сообщил в среду руководитель Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков на сессии "Инвестиционные проекты в рыбной отрасли", которая проходит в рамках Восточного экономического форума.

"Хотелось бы не потерять судостроительную базу и будущий судоремонт, чтобы он был привязан к местам добычи Дальнего Востока. Это новый вызов, на который нужно отвечать", - сказал Дарькин на сессии.

По его словам, нужно дотировать строительство флота за счет государства - это активная стадия.

"Пассивная стадия - ...за счет дополнительных доходов, которые получило правительство, от продажи квот, например на (ловлю) крабов. Мы предлагаем дотировать 20 копеек на рубль стоимости судна, к примеру, для того, чтобы нам увеличить доходность этой составляющей. Это одна из мер поддержки, которая существует во всех странах мира, скрыто или открыто", - уточнил Дарькин.

По словам управляющего директора группы компаний "Доброфлот" (занимается рыбной ловлей и производством консервов - прим. ТАСС) Александра Ефремова, сейчас Дальнему Востоку нужен среднетоннажный флот.

"К сожалению, наполнение инвестиционных квот в части среднетоннажного флота по Дальнему Востоку практически ничтожно. Даже такие громкие проекты как строительство на заводе "Янтарь" трех траулеров, практически не наполнены инвестиционными квотами. Хотелось бы с учетом специфики судостроения на Дальнем Востоке перейти на среднетоннажный флот", - уточнил Ефремов.

Квоты как механизм решения проблем

По словам Шестакова, механизм выдачи рыбопромышленным предприятиям квот в обмен на инвестиции позволит построить более 100 новых судов и 20 заводов береговой рыбопереработки, заинтересованные инвесторы уже подали около 50 заявок.

Шестаков подчеркнул, что реализация данных проектов позволит увеличить годовой вклад отрасли в национальный ВВП более чем на 50 млрд рублей ежегодно, что эквивалентно приросту в 25% к уровню 2016 года.

По его словам, основная часть экономического эффекта будет приходиться на наиболее востребованные на глобальных рынках виды белой рыбы - минтай, треску, пикшу. Квоты на инвестиционные цели ("квоты под киль") в объеме 20% от общих допустимых уловов водных биоресурсов предназначены для государственной поддержки строительства новых судов рыбопромыслового флота (15%) на российских верфях и строительства береговых перерабатывающих мощностей (5%).

Ряд экспертов на сессии предложили пересмотреть механизм выдачи квот. Это предложение Шестаков отверг.

"Пересматривать позицию по инвестиционным квотам, я считаю, сейчас уже неправильно <...> Нужна очень тонкая, точечная настройка, чтобы комфортно было реализовывать, но менять что-либо кардинально, я считаю, сейчас это неправильно", - объяснил свою позицию глава Росрыболовства.

Он добавил, что действующие механизмы поддержки должны привести к росту капитализации рыбной отрасли в ближайшие 10-15 лет не менее чем на 25%. Шестаков уточнил, что рыбохозяйственный комплекс - один из самых быстро растущих секторов российской экономики, среднегодовой темп роста вклада в ВВП составляет 5%.

Он отметил, что прогнозируется высокая инвестиционная активность с 2017 по 2023 годы - 620 млрд рублей инвестиций, из них 200 млрд рублей приходится на Дальний Восток.

Тонкости экспорта

Одна из существующих проблем, которая мешает экспортировать рыбу, - неудовлетворительное состояние сертификации по международным стандартам, считает совладелец компании "Интеррыбфлот" (компания работает на рынке морепродуктов Приморья, Дальнего Востока, Кореи, Китая, США и Тайваня - прим. ТАСС) Алексей Байгужин.

Он отметил, что мировое рыбацкое сообщество далеко шагнуло в плане сертификации. По словам Байгужина, европейские, американские и японские сети ритейла конкурируют между собой, доказывая, что у каждой сети самая экологически безопасная рыбопродукция с соответствующими сертификатами.

По его словам, нужно активно сертифицировать отечественные объекты промысла по международным экологическим стандартам.

Шестаков отметил, что сейчас этот вопрос прорабатывается.

"В рамках проекта "Русская рыба" (имиджевый проект, направленный на формирование общего представления российских потребителей о пользе и ценности отечественной рыбы - прим. ТАСС) нужно заняться продвижением продукции на экспорт. Мы подойдем с новыми продуктами, которые не умеем реализовывать за рубежом. Поэтому это продвижение будет очень важным", - сказал глава Росрыболовства.

Он добавил, что заниматься экспортом рыбы должны все-таки рыбаки, государство им может только помочь.

"Заявка должна быть только от отрасли. И тогда, действительно, мы сможем включать какие-то механизмы, в частности Российский экспортный центр (РЭЦ), другие институты, торговые представительства в различных странах и работать с Минэкономразвития", - сказал Шестаков.

Кадровый потенциал

Ряд экспертов отметили, что без иностранной помощи развивать динамично рыбную отрасль в стране пока не получается. Так, по словам Байгужина, сейчас строятся автоматизированные суда, но нет ни одного "автоматчика", который бы мог их обслуживать.

"Сейчас мы идем в Пусан (Республика Корея), где приглашаем норвежских, немецких специалистов, и они проводят нам ремонт", - добавил он.

Байгужин добавил, что при заключении контрактов с зарубежными компаниями на поставку оборудования нужно четко прописывать, что при поставке комплектующих иностранные партнеры должны организовывать образовательные курсы, обучать специалистов и предоставлять им технологии.

"Пока, например, компании по поставке энергетических установок не дают нам возможности обучения, они заставляют нас привлекать их специалистов, у которых почасовая оплата, и сумма получается космическая", - сказал Байгужин.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко отметил, что сейчас создается проект "Локомотивы роста", одной из приоритетных задач которого будет работа с кадровым потенциалом.

"Мы будем запускать новые программы, в том числе с привлечением западных специалистов: обучение, переобучение и повышение квалификации. С точки зрения понятности и прозрачности законодательства все эти моменты будут учтены", - отметил депутат Госдумы.