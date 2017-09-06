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6 сентября, 15:30Итоги
Азиатское энергокольцо. Готовы ли политики и энергетические компании?

Ежегодная выручка участвующих в проекте компаний может составлять $3-4 млрд, однако реализация идеи Азиатского кольца потребует серьезных инвестиций и господдержки, считают эксперты

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Азиатское энергокольцо станет драйвером экономического роста и сотрудничества стран-участников

"С этим кольцом связаны наши большие ожидания. <…>Строительство данной инфраструктуры для передачи электроэнергии является ключевым вопросом для того, чтобы обеспечить экономический рост, безопасность и мир. Это проект, который объединяет все региональные страны", — Ацуо Ииёси, ректор, председатель попечительского совета, Университет Тюбу.

"Потенциальные участники этого проекта испытывают потребность в поставках энергоресурсов в достаточном количестве", — Вячеслав Кравченко, заместитель Министра энергетики Российской Федерации.

"Китай является крупнейшим производителем электроэнергии в мире и потребителем соответственно, однако более 65% электроэнергии в Китае вырабатывается угольными электростанциями, что, соответственно, не очень хорошо влияет на экологию", — Василий Савин.

Азиатское энергокольцо принесет участникам миллиарды долларов

"Можо создать <...> генерацию по России 8–10 ГВт, доставить ее до <...> узлов распределения в Японии, инвестиции в проект составят от $20 до 30 млрд. Ежегодная выручка тех компаний, которые реализуют этот проект, будет составлять от $3 до 4 млрд, экономия японских потребителей может составить до $7 млрд в год", — первый замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Осипов.

"По расчетам КПМГ, базирующимся на данных агентства по привлечению инвестиций, различные варианты по реализации проекта энергомоста в Японию могут приносить экономическую выгоду от 5 до 10 млрд (долларов — прим. ТАСС) ежегодно", — Василий Савин, партнер, отдел инвестиций и рынков капитала, руководитель практики по работе с компаниями сектора электроэнергетики и коммунального хозяйства, КПМГ, Россия и СНГ.

"По исследованиям, проведенным СколТех совместно с Институтом систем энергетики им. Мелентьева, экономические выгоды Китая от импорта электроэнергии через Азиатское энергокольцо могут превышать $10 млрд в год",  —  Василий Савин. 

ПРОБЛЕМЫ

Необходимость масштабных инвестиций и господдержки

"Мы хотели бы выйти на более высокий уровень энергопотребления, однако это желание, это стремление связано с необходимостью инвестиций", — Нанзад Болкху, гендиректор отдела топливной политики Министерства энергетики Монголии.

"Для существенного наращивания экспорта нам нужно строить новые гидроэлектростанции. При этом перспективные ГЭС сосредоточены на Дальнем Востоке и Восточной Сибири — это около 40 ГВт потенциальных новых ГЭС с годовым производством более 200 млрд кВт·ч. Это  Якутия — от 8 до 15 ГВт, бассейн Амура — до 20 ГВт, Эвенкия — 7–10 ГВт, и на Ангаро-Енисейском каскаде — еще 2–3 ГВт <…> По сравнению с ГЭС советского периода с полностью самортизированным капиталом эти станции будут намного дороже. Частная компания без господдержки и при существующей стоимости финансирования вряд ли эти ГЭС построит, итоговая экономика таких ГЭС будет намного выше по себестоимости", — Вячеслав Соломин, генеральный директор АО "ЕвроСибЭнерго". 

РЕШЕНИЯ

Приоритетное развитие сетевой инфраструктуры

"В настоящий момент моя компания работает над строительством 15 новых линий электропередачи. Мы рассматриваем различные возможности, связанные с созданием так называемых "умных сетей", — Оу Сяомин, глава представительства в России государственной электросетевой корпорации Китая.

"Наш проект имеет определенный график. Следующий шаг — это линия электропередач 10 км. Это следующий этап реализации нашего проекта. 10 км, 20 км — это единый блок. Мы продолжаем работу над совершенствованием этих технологий и далее будем продолжать увеличивать дальность линий электропередачи", — Ацуо Ииёси.

Задействование новых энергоэффективных технологий

"Мы находимся на развилке: либо развивать производство близко к источникам энергии <...>. Либо развивать технологии сверхдальней передачи <...> совмещение разных видов энергоносителей <...> смотрим на несколько иные технологии — однопроводная схема передачи с использованием наработок достопамятного Теслы, есть работающие образцы, то есть сейчас мы пытаемся повышать вольтаж от 0,4 на 10 КВт, чтобы пробовать эту технологию. Это бы радикально удешевило линии", — Вячеслав Соломин.

Снижение экологических рисков за счет альтернативной энергетики

"Мы <...> обращаем внимание на ветроэлектрогенерацию, на альтернативные источники энергии. Все это может позволить нам за счет использования средств альтернативной энергетики сделать свой вклад в сохранение экологии", — Мун Бон Су, исполнительный вице-президент, главный директор по электроэнергетическим системам, Корейская электроэнергетическая корпорация (KEPCO).

"Мы активно развиваем различные нетрадиционные источники энергии — водогенерация, ветряная генерация, солнечная энергетика," —  Чэн Чжицян, заместитель генсекретаря Организация по развитию и кооперации глобального энергетического объединения (GEIDCO).

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