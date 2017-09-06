По словам гендиректора Союза "Молодые профессионалы" Роберта Уразова, шансы страны на победу в заявочной кампании достаточно высоки

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Россия подала официальную заявку на проведение чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills-2022 в Санкт-Петербурге. Об этом в среду сообщил ТАСС генеральный директор Союза "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Роберт Уразов на полях Восточного экономического форума.

"После мирового турнира по профессиональному мастерству в 2019 году в Казани, наша страна планирует провести соревнования европейского уровня. Заявка на организацию EuroSkills-2022 уже направлена в секретариат WorldSkills Europe (WSE)", - сказал Уразов.

По его словам, шансы страны на победу в заявочной кампании достаточно высоки.

Проведение чемпионата Европы по профессиональному мастерству c ключевой тематикой "Компетенции для цифровой экономики" даст возможность позиционирования России как страны-лидера развития человеческого капитала под новый технологический уклад.

"С использованием накопленного европейского опыта у нас будет сформирована принципиально новая, современная система подготовки специалистов мирового уровня для полномасштабного развития цифровой экономики", - пояснил Уразов.

Местом проведения будущего чемпионата выбран Санкт-Петербург. Два соседних региона - Ленинградская и Новгородская области готовы поддержать северную столицу, выступив так называемыми гарантами проведения турнира.

Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин, курировавший движение WorldSkills Russia будучи гендиректором Агентства стратегических инициатив, подчеркнул важность этого проекта для региона.

"Это дополнительная площадка для ребят и дополнительные возможности для нас - повысить конкурентоспособность системы среднего профессионального образования в Новгородской области", - отметил Никитин.

В соответствии с регламентом после подачи заявки нашей стране предстоит сформировать и направить в секретариат WSE заявочную книгу с описанием концепции и всех аспектов проведения будущего чемпионата, после чего комиссия WorldSkills Europe прибудет в Россию с инспекционным визитом, чтобы оценить готовность регионов к проведению турнира.

Официально заявка будет представлена на Генеральной Ассамблее в Будапеште весной будущего года. Там же будет названа страна-победитель.

WorldSkills

Международное движение WorldSkills выступает драйвером развития современных систем подготовки кадров во всем мире. Чемпионатах деятельность - один из инструментов внедрения новых стандартов в этой сфере.

Оператором WorldSkills в нашей стране является Союз "Молодые профессионалы WorldSkills Russia. Ежегодно он проводит чемпионаты среди старших школьников (Юниоры WorldSkills), учащихся колледжей и техникумов, студентов вузов, а также молодых работников компаний и предприятий различных отраслей.

Эти соревнования способствуют популяризации и повышению престижа профессионального образования в России, помогают выявлять наиболее перспективные профессии и внедрять новые стандарты в систему подготовки кадров.

К движению "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) присоединились все 85 субъектов России. В 2019 году в одном из них - Татарстане - будет проходить Чемпионат мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

Столица республики Казань получила это право по итогам голосования, которое состоялось на Генеральной Ассамблее WorldSkills International 2015 в Сан-Паулу (Бразилия). Соперниками Казани были столица Франции - Париж и бельгийский город Шарлеруа.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.