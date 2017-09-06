Kyodo: Япония и Монголия продолжат сотрудничество по проблеме похищенных КНДР японцев

Лидеры двух государств также выступили за строгое соблюдение всеми странами резолюций Совета Безопасности ООН по КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Токио и Улан-Батор намерены продолжить тесное взаимодействие в вопросе решения проблемы японских граждан, похищенных северокорейской разведкой в 1970-е годы. Договоренность об этом достигнута в среду по итогам прошедших на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке переговоров между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что лидеры двух государств также выступили за строгое соблюдение всеми странами резолюций Совета Безопасности ООН по КНДР.

Проблема похищенных японцев является одной из самых острых в отношениях между Токио и Пхеньяном, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году КНДР впервые признала факт похищения только 13-ти граждан Японии и позволила пятерым из них вернуться на родину.

Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. Монголия неоднократно выступала посредником на переговорах по этой проблеме между Токио и Пхеньяном.

В 2014 году в решении данного вопроса наметился прогресс - Пхеньян согласился создать специальную комиссию для проведения нового расследования. Однако активизация ракетной программы КНДР заставила Японию выступить с жесткой критикой и ужесточить односторонние санкции.

В ответ Пхеньян распустил комиссию и в очередной раз заморозил переговорный процесс по проблеме похищенных японских граждан.

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