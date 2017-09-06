Участники ВЭФ обсудили, как создание новых рабочих мест в регионе, рост промышленного производства и внешняя иммиграция могут помочь развитию Дальнего Востока

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Дальний Восток имеет большой потенциал привлекательности для людей

«Аспекты, которые для опрошенных россиян выглядят более привлекательно на Дальнем Востоке, чем в месте их проживания: экологическая безопасность, возможности для открытия собственного бизнеса, отношения между людьми, возможности для улучшения жилищных условий, возможности для трудоустройства и условия для создания семьи и рождения детей», — Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ.

В регионе уже наблюдается уверенный рост промышленности и количества новых рабочих мест

«Сейчас, насколько мне известно, коллеги из Минвостокразвития готовят проект, который будет стимулировать создание новых рабочих мест, и получение льгот будет только для тех, кто создает именно новые рабочие места и новые проекты», — Максим Топилин, министр труда и социальной защиты РФ.

«Рост промышленного производства в прошлом году на 70 % превышал среднероссийские темпы, объем инвестиций в основной капитал за прошлый год вырос на 8,5 %. В первом полугодии 2017-го объем инвестиций в основной капитал вырос на 20 % по сравнению с аналогичным периодом», — Артур Ниязметов, замминистра РФ по развитию Дальнего Востока.

«Целевой ориентир — 6,5 млн человек на Дальнем Востоке. То есть 300 тыс. новых людей. Сейчас уже, по проектам, которые инициированы, это 110 тыс. новых рабочих мест, из них 68 тыс. — уже законтрактованы фактически», — Артур Ниязметов.

Значительную роль в развитии региона может сыграть внешняя иммиграция

«Большая доля тех граждан, которые приедут на Дальний Восток, будут мигранты из другой культурной среды, из тех стран, которые исповедуют другую религию», — Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей.

«Мы подготовили федеральный закон о социокультурной иммиграции иностранных граждан. Мы его внесли в правительство. Надеюсь, что нам удастся его как можно быстрее принять», — Игорь Баринов.

Успешные результаты приносит антиалкогольная политика в регионе

«По региональному закону о возможности принятия решений на уровне муниципальных образований о запрете продажи алкоголя, примерно четверть населенных пунктов уже приняли такие решения… Больше чем на 12 % сократились общие продажи алкоголя. Это привело к сокращению преступности — убийств на 40%, сокращению смертности, сокращению больных алкоголизмом и психозом почти в два раза», — Евгений Чекин, председатель правительства Республики Саха (Якутия).

ПРОБЛЕМЫ

Низкий уровень качества жизни

«По мнению жителей других регионов РФ, на Дальнем Востоке слабо развиты: уровень жизни, уровень безопасности, культурная жизнь, качество образовательных услуг», — Валерий Федоров.

«Смертность на Дальнем Востоке гораздо выше, чем в других регионах <…>. Поэтому если мы не сможем решить в регионе проблему и резко снизить уровень смертности, то мы не можем рассчитывать на естественный прирост и миграционный приток», — Максим Топилин.

«Жилье не стало фактором привлекательности Дальнего Востока. Более того, ситуация ухудшается <…>. Сегодня программы институтов развития не предполагают государственной поддержки инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства», — Александр Пузанов, гендиректор Фонда «Институт экономики города».

РЕШЕНИЯ

Создание привлекательной среды и высоких стандартов жизни

«Мы спрашивали людей, что сделало бы их потенциальную жизнь на Дальнем Востоке более привлекательной. На первое место вышла возможность хорошо зарабатывать и обеспечивать свою семью. 40% об этом говорят. Если мы хотим сюда мощного притока, здесь должны быть не просто рабочие места, но и рабочие места с высокой зарплатой», — Валерий Федоров.

«Первое — это очень серьезные изменения по уровню снижения смертности, второе — инфраструктура — не только с точки зрения здравоохранения, но и услуги образовательных учреждений, услуги культуры, комфортная городская среда. И третье — это, безусловно, поддержка тех людей, которые приняли ответственное решение приехать на Дальний Восток», — Максим Топилин.

Закрепление программ развития региона необходимо осуществить на законодательном уровне

«Для развития Дальнего Востока нужно принять законодательный кодекс», — Николай Харитонов, председатель комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

Дифференцированный подход к разным группам населения, ставка на молодежь

«Вопрос мобильности должен быть ориентирован точечно на разные категории. Сейчас мы думаем, каким образом посмотреть на студентов <…>. Все-таки молодежь — это главный инструмент, главный резерв, на который мы должны опираться», — Всеволод Вуколов, руководитель Федеральной службы по труду и занятости.