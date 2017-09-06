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6 сентября, 15:50
Эксперт: сити-менеджеры должны быть обучены основам современного управления

Глава КДРВ назвал низкую мотивацию в работе мэров одной из проблем современного городского управления

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Обучение основам современного управления с последующей сдачей экзаменов должно стать обязательным для всех сити-менеджеров. Такое мнение высказал в среду генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ) Денис Тихонов на сессии "Развитие человеческого капитала как критический фактор успеха модернизации моногородов" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Город - одна из самых сложных систем управления, но в нашем менталитете [мэром] может быть любой хороший человек, и мы это видим. Поэтому первое: необходимо делать обучение обязательным для сити-менеджеров. И обязательный экзамен, ротация по их результатам, тогда мы можем все современные механизмы применять в обязательном порядке, и не тогда, когда главе города захочется это сделать", - отметил Тихонов.

Еще одной проблемой современного управления городов глава КРДВ назвал низкую мотивацию в работе глав городов. "Мы говорим, что этот человек должен решить судьбу стотысячного города, но уровень оплаты труда и отношение к нему в обществе достаточно сложные. Нужно изменить систему мотивации глав городов, и создать в обществе ситуацию, когда оно бы принимало их заработную плату и условия труда соответственно тем результатам, который они получают", - отметил Тихонов.

Как отметил президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов, в настоящее время для развития моногородов по специальной программе подготовлено 219 команд управленцев, в которые вошли не только главы и работники администраций, но предприниматели и общественники. Эти команды уже приступили к работе в двух третях моногородов России (всего их, по данным Шаронова, - 319, с общим населением 14 млн человек). При этом на Дальнем Востоке находится 24 моногорода с населением 521 тыс. человек. Только в нескольких из них работают обученные современным методам управления команды.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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